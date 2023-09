Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Xτύπησε την πρώην σύζυγό του και τον πατέρα της

Με το πρόσχημα πως δεν μπορούσε να δει το παιδί του, πήγε στο σπίτι των πεθερικών του όπου ζει η πρώην σύζυγός του δημιουργώντας σοβαρό επεισόδιο

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νέα Ιωνία Βόλου. Με το πρόσχημα πως δεν μπορούσε να δει το παιδί του, πήγε στο σπίτι των πεθερικών του όπου ζει η σύζυγός του και δημιούργησε μεγάλο επεισόδιο, ένας 40χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρή του κόρη έκλαιγε και αρνήθηκε να τον ακολουθήσει και όταν μπήκαν μπροστά οι παππούδες, ο 40χρονος, τους χτύπησε.

Μάλιστα, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε και στο Νοσοκομείο, μετά από χτύπημα στο χέρι, για να διαπιστωθεί πως δεν ήταν κάτι σοβαρό. Οι πρώην σύζυγοι αλληλομηνύθηκαν, ενώ ο 40χρονος κατέθεσε μήνυση και εις βάρος του πεθερού του.

Μεταφέρθηκαν χθες βράδυ όλοι στο αστυνομικό τμήμα για κράτηση και εκεί παρουσία δικηγόρων, επικράτησαν ψυχραιμότερες σκέψεις . Αποφασίστηκε οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν τον δρόμο της ποινικής διαμεσολάβησης και μετά την συμφωνία δόθηκε εισαγγελική εντολή να αφεθούν όλοι ελεύθεροι.

