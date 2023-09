Κόσμος

“Daniel” - Λιβύη: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων

Οι καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την πόλη Ντέρνα ισοπέδωσαν το 1/4 της πόλης.

Αυξάνεται συνεχώς η λίστα των νεξρών στη Λιβύη ενώ οι διασώστες ζητούν περισσότερους σάκους για την περισυλλογή των χιλιάδων θυμάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel. Oλόκληρες περιοχές σβήστηκαν από τον χάρτη καθώς κατέρρευσαν φράγματα, διαλύθηκαν δρόμοι και αφανίστηκαν οικισμοί.

Οι εκτιμήσεις αρμοδίων κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6.000 θύματα και 10.000 αγνοούμενους ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις για ακόμη και 20.000 νεκρούς.

Οι καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την πόλη Ντέρνα στην Ανατολική Λιβύη έπνιξαν στα λασπόνερα 3.840 ανθρώπους και ισοπέδωσαν το 1/4 της πόλης σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών της παράλληλης κυβέρνησης που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη.

Ο Χίσεμ Άμπου Σκιούατ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας στην κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 5.300 πτώματα στην Ντέρνα, εκτιμώντας πως ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διπλασιαστεί.

Turkey sending aid ship to Libya to set up field hospitals -health minister https://t.co/sgSp2iXaqS pic.twitter.com/57E3NbiBkM — Reuters (@Reuters) September 14, 2023

Οι αρχές στην ανατολική Λιβύη εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των πλημμυρών που σάρωσαν την Ντέρνα και τις γειτονικές περιοχές μετά το πέρασμα της καταιγίδας Ντάνιελ θα αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ώρες.

Πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Τουρκία, στέλνουν στη Λιβύη ανθρωπιστική βοήθεια και εξοπλισμό για να δημιουργηθούν νοσοκομεία στις πλήγείσες περιοχές.

Η Τουρκία ειδικότερα στέλνει ένα πλοίο που μεταφέρει εξοπλισμό για τον εξοπλισμό και τη δημιουργία δύο νοσοκομείων με 148 άτομα ιατρικό προσωπικό, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα ενώ στην αφρικανική χώρα από τις πρώτες ώρες της καταστροφής έχει μεταβεί ομάδα διάσωση.

