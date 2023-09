Πολιτική

“Daniel” - Βορίδης: 75000 ζώα δηλωμένα στον ΕΛΓΑ, 35000 νεκρά έχουν συλλεγεί έως τωρα (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Επικρατείας για τις καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση των μολυσματικών κουφαριών των ζώων, τον Κώστα Αγοραστό, τα αντιπλημμυρικά έργα και την βοήθεια της ΕΕ,

«Η γενικότερη εικόνα που έχω είναι πως όποιος έχει ζητήσει να μετακινηθεί και να βρεθεί κατάλυμα για να μείνει, αυτό έχει γίνει. Θα κάνω τηλεφώνημα μετά την εκπομπή για την υπόθεση στον Βλοχό που δείξατε στην εκπομπή», είπε ο Μάκης Βορίδης στον Γιώργο Παπαδάκη, αναφερόμενος στην περίπτωση των κατοίκων που 9 ημέρες μετά την θεομηνία εξακολουθούν να κοιμούνται στην εκκλησία του νεκροταφείου του χωριού, δίπλα στο οστεοφυλάκιο.

Σε ότι αφορά την υγειονομική βόμβα από τα δεκάδες χιλιάδες νεκρά ζώα στην περιοχή που πλημμύρισε, ο Υπουργός Επικρατείας είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι «έχουν μαζευτεί έως σήμερα 35.000-40.000 ζώα. Επειδή ακούγονται διάφοροι αριθμοί, μέχρι στιγμής δηλωμένα στον ΕΛΓΑ είναι περίπου 75.000 ζώα. Η δυσκολία που υπάρχει είναι πως ορισμένα ζώα είναι ακόμη μέσα σε μαντριά, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση και τα συνεργεία περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά και μπαίνουν να πάρουν τα νεκρά ζώα».

«Υπάρχει Συντονιστικό Κέντρο στην Λάρισα στα γραφεία της Περιφέρειας που ασχολείται με όλα τα θέματα. Είναι από πάνω υπουργοί που έχουν μεταφερθεί και βρίσκονται εκεί και υπάρχει και η συνδρομή όσων απαιτείται από μακριά», ανέφερε ο Υπ. Επικρατείας, σημειώνοντας ότι «δεν συμφωνώ ότι είναι ασυντόνιστη η επιχείρηση. Το πρόβλημα είναι πως είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Λέμε ότι είναι κλειστή η εθνική οδός, μα το πλημμυρικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό σήμερα. Τα νεκρά ζώα που μπορούν να μαζευτούν έχουν μαζευτεί, άντε να έχουνε μείνει 2.000 ζώα που θα μαζευτούν σήμερα, τα υπόλοιπα είναι σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση».

Για την καταγγελία από πολίτη ότι έριξαν 50 κουφάρια ζώων σε τάφρο, δίπλα σε υδραγωγείο, στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, ο κ. Βορίδης είπε ότι τέτοιες αναφορές πρέπει να γίνονται στις Αρχές, ώστε να μπορούν να ελέγχονται άμεσα.

«Είμασταν προετοιμασμένοι για ένα χτύπημα ανάλογο του «Ιανού», ενώ είχαμε ένα φαινόμενο με πενταπλάσια ένταση όπως ο «Daniel». Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Καρδίτσα δεν αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα, χάρη στα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Αφού ανέφερε ότι «ο εισαγγελέας κάνει εξαιρετικά την έρευνα του, οι αρμόδιε Αρχές λένε ότι δεν έσπασαν αναχώματα για να σωθούν περιοχές και να «πνιγούν» άλλες, ο Υπουργός Επικρατείας, αναφορικά με τον Κώστα Αγοραστό και την στήριξη του από την Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές, απάντησε πως «εξαιρετικά κάνει η Εισαγγελία, οι Αρχές πρέπει να συνεργαστούν μαζί της για να διαμορφώσει την γνώμη της, αλλά μέχρι τότε δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Ο έλεγχος μπορεί να καταλήξει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, μπορεί και όχι ότι είναι καλώς καμωμένα. Προφανώς υπάρχουν θέματα εφόσον υπάρξουν κατηγορίες για τον κ. Αγοραστό, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο».

Σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα και τους ελέγχους που γίνονται για την εκτέλεση τους, ο Υπ. Επικρατείας είπε ότι «Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω ότι οι αρμόδιες αρχές λένε την αλήθεια για το αν και κατά πόσο έγιναν τα αντιπλημμυρικά έργα για τα οποία πήραν τα κονδύλια. Προφανώς για τα έργα που κάνει το κεντρικό Κράτος ελέγχεται ο φορέας που κάνει το έργο. Στην Περιφέρεια και στον Δήμο προφανώς γίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο από τον ίδιο τον φορέα, ενώ σε δεύτερο επίπεδο γίνεται έλεγχος από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που όμως κάνουν έλεγχο αφού γίνει ένα έργο».

Για την χρηματοδότηση της Ελλάδας από την ΕΕ, ο κ. Βορίδης υποστήριξε πως πρόκειται για νέο πακέτο χρημάτων, εξηγώντας πως «όποιος έχει χειριστεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία ξέρει πως αν δεν γίνει χρήση των χρημάτων, αυτά χάνονται και δεν μεταφέρονται σε άλλες δράσεις. Θα πάρουμε τα χρήματα από την ΕΕ, που ουσιαστικά είναι χρήματα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ που έμειναν αναξιοποίητα και είχαν «χαθεί».

«Για τα αντιπλημμυρικά, εκείνο που έχει γίνει, είναι μια έκθεση που αναφέρεται στην επικαιροποίηση του σχεδιασμού σε περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες για πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή η επικαιροποίηση, που πρέπει να γίνεται ανά 6ετία, είναι που είχε καθυστερήσει. Η απάντηση δεν είναι πως στην συγκεκριμένη περιοχή λόγω του Ιανού δεν υπήρχαν αντιπλημμυρικά έργα ή δεν υπήρχαν χρήματα για να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν μας εγκαλούσε η ΕΕ ότι δεν έγιναν έργα, αλλά για την καθυστέρηση στην επικαιροποίηση σχεδίων. Άρα τα αντιπλημμυρικά έργα μπορεί να ήταν περισσότερα από όσα χρειαζόταν, αλλά μας κατηγορούν για αργοπορία επικαιροποίησης των σχεδίων», είπε αναφορικά με την κριτική που ασκείται στην Κυβέρνηση.

«Θα με ρωτήσετε για το Γεφύρι του Ξηριά, που έπεσε για δεύτερη φορά, μετά την πρώτη κατάρρευση στον «Ιανό»; Σωστά το είχαμε φτιάξει; Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, διότι δεν ξέρω πως φτιάχτηκε η γέφυρα ξανά, να αντιμετωπίσει πόσης έντασης φαινόμενο;», είπε ο κ. Βορίδης.

