Θάνατος 20χρονης - Ιωάννινα: Διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Το κορίτσι μπήκε στο νοσοκομείο για αμυγδαλίτιδα και πέθανε από ανακοπή.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση με σκοπό την διερεύνηση του θανάτου της 20χρονης φοιτήτριας, διατάχθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

H εντολή για την προκαταρκτική που ξεκινά άμεσα δόθηκε από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ιωάννη Καρβέλη. Tο κορίτσι νοσηλευόταν μία εβδομάδα περίπου στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική καθώς είχε διαγνωσθεί με αμυγδαλίτιδα. Προσήλθε με φιλικό της πρόσωπο το οποίο είχε επίσης είχε τα ίδια συμπτώματα αλλά πήρε εξιτήριο μετά από δύο ημέρες.

Ο πυρετός στην κοπέλα επέμενε ενώ, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, είχε έντονους πόνους στην κοιλιά, οι οποίοι αποδόθηκαν σε γαστρεντερίτιδα.

Κατά την διάρκεια της νοσηλείας της υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Η κατάστασή της όμως συνεχώς επιδεινωνόταν. Το πρωί της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια εξετάσεων υπέστη ανακοπή. Διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και κατέληξε.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα εξεταστούν πιθανά λάθη ή παραλείψεις που έγιναν κατά τη νοσηλεία της ενώ αναμένεται και το πόρισμα της Ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός καθώς το 20χρονο κορίτσι δεν είχε ιατρικό ιστορικό.

