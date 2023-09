Κόσμος

Ουκρανία: Νεκρό 6χρονο αγόρι από βομβαρδισμούς

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, περιλαμβανομένου του 13χρονου αδελφού του άτυχου αγοριού, τραυματίστηκαν στο χωριό Νοβοντμιτρίφκα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε 17 από τα 22 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιτέθηκαν στην επικράτειά της στη διάρκεια της νύκτας και ότι ένα παιδί σκοτώθηκε στη νότια Ουκρανία από πυρά πυροβολικού.

Από το γραφείο του Ουκρανού γενικού εισαγγελέα ανακοινώθηκε πως ένα αγόρι έξι ετών σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι, περιλαμβανομένου του 13χρονου αδελφού του, τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στο χωριό Νοβοντμιτρίφκα στην περιφέρεια της Χερσώνας.

«Εχθρικές οβίδες έπληξαν ιδιωτική κατοικία και το οικόπεδό της», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας στην πλατφόρμα Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιφέρειες της νότιας και της βόρειας Ουκρανίας.

«Τη νύxτα της 14ης Σεπτεμβρίου 2023, από τις 9 μ.μ. ως τις 2:30 π.μ., οι Ρώσοι εισβολείς επιτέθηκαν στην Ουκρανία με ομάδες (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) Σαχίντ-136/131 από τρεις κατευθύνσεις», ανέφερε σε καταχώριση στην Telegram.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχι Λισάκ δήλωσε πως τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν πάνω από την περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια. Άλλο τμήμα της περιφέρειας επλήγη στη διάρκεια της νύκτας από πυροβολικό και ρουκέτες, δήλωσε.

Ενώ είχε αρχικά προσπαθήσει να σφυροκοπήσει ουκρανικούς στόχους με πυραύλους, η Ρωσία στράφηκε φέτος όλο και περισσότερο στα Σαχίντ, φτηνά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη – καμικάζι τα οποία είναι περισσότερο αναλώσιμα και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στην αντιαεροπορική άμυνα με το μικρότερο μέγεθος και τη χαμηλή ταχύτητά τους.

