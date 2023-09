Κοινωνία

Τον άφησε ο αδερφός του σε στάση λεωφορείου και από τότε αγνοείται

Συναγερμός για τον άνδρα που αγνοείται. Τεράστια ανησυχία από την οικογένειά του.

Ώρες αγωνίας ζει μια οικογένεια στο Ηράκλειο μετά την εξαφάνιση ενός μέλους της χθες το πρωί.

Όπως έγινε γνωστό, ο 61χρονος, ο οποίος αναζητείται, είχε πάει στη στάση του λεωφορείου μαζί με τον αδερφό του, προκειμένου να μεταβεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου είχε ραντεβού με γιατρούς.

Ο αδερφός του έφυγε από τη στάση, όμως όταν οι ώρες περνούσαν και ο 61χρονος δεν είχε επιστρέψει, δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

