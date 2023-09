Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - Ταχιάος: Tο σιδηροδρομικό δίκτυο χρειάζεται επανακατασκευή

Όπως o υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε «τα χρήματα θα τα πάρουμε από το ταμείο ανάκαμψης – είναι από τα 600 εκατομμύρια που διασφαλίστηκαν προηγουμένως»

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου μετά από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel και τις καταστροφές στο δίκτυο που οδήγησαν στη διακοπή των δρομολόγίων.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε πως η ολική ανάταξη θα χρειαστεί πολύ χρόνο και τέτοιο ποσο χρημάτων που «με τρομοκρατεί».

«Οι ζημιές είναι πραγματικά πολύ μεγάλες στα δίκτυα των μεταφορών – οφείλω να πω ότι είναι μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες στον σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος θα αποτελέσει μια νέα περιπέτεια. Με την έννοια ότι σαν μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων, από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα, είναι αναγκαστική διακοπή των δρομολογίων. Έχει καταστραφεί η σιδηροδρομική υποδομή σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του, και φυσικά υπάρχουν προβλήματα που αγγίζουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης σηματοδότησης, αυτά που όλος ο κόσμος έχει μάθει τα τελευταία χρόνια είναι εκτός λειτουργίας και μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναταχθεί. Πρέπει να γίνει επανακατασκευή. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Ταχιάος.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο στόχος είναι «σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ενός – δύο μηνών, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το ρεύμα καθόδου της σιδηροδρομικής γραμμής, δηλαδή αυτό που έρχεται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα χωρίς τα συστήματα. Μιλάμε για ταχύτητες οι οποίες θα είναι το μάξιμουμ 80 χιλιόμετρα την ώρα και με ντιζελοκίνηση, κάτι το οποίο θα αποκαταστήσει κυρίως τις εμπορικές μετακινήσεις μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και δευτερευόντως της επαρχίας»

«Εκείνο το οποίο θα ακολουθήσει θα είναι η ανακατασκευή του συνόλου της γραμμής μετά από το τμήμα του Δομοκού μέχρι και ουσιαστικά το Παλαιοφάρσαλο. Εκεί θα αναγκαστούμε να κατασκευάσουμε από την αρχή το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών συστημάτων γιατί έχουν υποστεί πάρα πολύ σημαντικές ζημιές και όσα έχουν διασωθεί πιθανότατα δε βρίσκουν κάποια ανταλλακτικά σήμερα, γιατί είναι κατασκευές προηγούμενων δεκαετιών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον σιδηρόδρομο. Πρέπει να σας πω ότι η ολική ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου θα πάρει πολύ χρόνο» συνέχισε σε δραματικούς τόνους ο κ. Ταχιάος.

Όπως εξήγησε «τα χρήματα θα τα πάρουμε από το ταμείο ανάκαμψης – είναι από τα 600 εκατομμύρια που διασφαλίστηκαν προηγουμένως από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη κάνουμε το τεχνικό δελτίο. Δεν θα σας πω το νούμερο, γιατί και εμένα με τρομοκρατεί, αλλά είναι πολλά λεφτά».

Όπως τόνισε ο Νίκος Ταχιάος «αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι στον κάμπο έπεσε αυτές τις μέρες όγκος τρεισήμισι δισεκατομμυρίων τόνων κυβικών μέτρων νερού. Μπορείτε να φανταστείτε το νούμερο – είναι τεράστιο. Ξήλωσε τις σιδηροδρομικές υποδομές. Πρέπει να πούμε ότι οι υποδομές οι υπόλοιπες, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν αντέξει».

