Γιάννος Κρανιδιώτης: 24 χρόνια από την τραγωδία του Falcon

Η τραγωδία εξελίχθηκε το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου του 1999

Συμπληρώνονται, σήμερα, 24 χρόνια από την τραγική απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη και το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρεται στη συμβολή του στην εξωτερικών πολιτική της χώρας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπήρξε άοκνος διπλωμάτης και οραματιστής πολιτικός.

Ως ένας από τους θιασώτες της διεύρυνσης και εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε εργαστεί με διορατικότητα για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φέρει τη σφραγίδα του.

Η πρωτοπόρος σκέψη του Γιάννου Κρανιδιώτη παραμένει, μέχρι σήμερα, πυξίδα για την ελληνική διπλωματία, καθώς άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική εξωτερική πολιτική».

Η τραγωδία εξελίχθηκε το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου του 1999, ο Γιάννος Κρανιδιώτης μαζί με το γιο του και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες μετέβαινε με το υπηρεσιακό αεροσκάφος τύπου Φάλκον της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Βουκουρέστι, προκειμένου να συμμετάσχει σε Διαβαλκανική Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών.

Είκοσι λεπτά πριν την προσγείωση, το αεροσκάφος υπέστη σφοδρές αναταράξεις και έχασε απότομα ύψος, πέφτοντας από τα 25.000 στα 5.000 πόδια. Απολογισμός ήταν 7 άνθρωποι νεκροί. Ανάμεσά τους και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και ο γιός του.

Ποιος ήταν ο Γιάννος Κρανιδιώτης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 25 Σεπτεμβρίου 1947. Ήταν γιος του Κύπριου διπλωμάτη, ποιητή και συγγραφέα Νίκου Κρανιδιώτη. Αποφοίτησε με Άριστα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόπιν έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Χάρβαρντ των ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ της Μεγάλης Βρετανίας.[1] Ήταν επίσης επίτιμος διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Από το 1976 ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ και την περίοδο 1981-1984 υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για το Κυπριακό. Την περίοδο 1981–1989 διετέλεσε ειδικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, και κατόπιν ως γενικός γραμματέας (1993-1994)[1] από το 1988 ως το 1990 ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και από τις 8 Ιουλίου 1994 υφυπουργός Εξωτερικών, έως τον Ιανουάριο του 1995.[1] Το 1995 έγινε Ευρωβουλευτής στη θέση του Χρήστου Παπουτσή, ο οποίος ορίστηκε τότε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 3 Φεβρουαρίου 1997 ορίστηκε ξανά υφυπουργός Εξωτερικών. Τον Μάρτιο του 1999 το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον εξέλεξε μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής, ενώ στις 19 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους ανέλαβε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, θέση που διατήρησε μέχρι το θάνατό του, στις 14 Σεπτεμβρίου 1999.

