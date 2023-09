Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Νέος πρόεδρος ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ανέλαβε καθήκοντα μετά την παραίτηση του Θεοκλή Ζαούτη.

-

Πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανέλαβε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ανέλαβε καθήκοντα μετά την παραίτηση του Θεοκλή Ζαούτη.

Η απόφαση για την τοποθέτηση του κ. Χατζηχριστοδούλου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, όπως και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ του ΕΟΔΥ, μετά την απομάκρυνση του Θεοκλή Ζαούτη, έχει ως εξής:

Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας - Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στέλιος Ορφανός Kαθηγητής Εντατικής Θεραπείας - Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ- ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ως Διευθύνων Σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας με αναπληρώτριά του τη Λεμονιά Σκούρα, Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας- Μικροβιολογίας στο ΑΠΘ.

Μαρία Πηρουνάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας στο ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Αντώνη Βασιλογιαννακόπουλο Λοιμωξιολόγο από την Παθολογική Κλινική «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL

Χρήστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, Βιβλιοθηκών και Αρχείων- ΕΚΠΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντώνη Μιχαλάκη, Ερευνητή Α' Εντομολόγο Μπενάκειο Φυτοπαραγωγικό Ινστιτούτο.

Δημήτρης Παρασκευής, Καθηγητής Επιδημιολογίας- Προληπτικής Ιατρικής- ΕΚΠΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή- ΕΚΠΑ.

Γεωργία Κουρλαμπά, Επίκουρη Καθηγήτρια Μεθοδολογίας Έρευνας- Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, Παθολόγο- Λοιμωξιολόγο, Πτέραρχο ε.α.

Παναγιώτα Κοκολέση, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΟΔΥ, ως τακτικό μέλος -εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρωτή της τον Δημήτρη Σταυρίδη, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκτελεί το τακτικό μέλος Γεωργία Κουρλαμπά.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων:

Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, η θητεία των οποίων συναρτάται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 20-22 του ν. 4735/2020 (Α' 197) και

Των εκπροσώπων των εργαζομένων, η θητεία των οποίων λήγει την 10-11-2025, δεδομένων των ως άνω (Γ3) αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εργαζομένων και της προβλεπόμενης τριετούς θητείας του εν λόγω Συμβουλίου, βάσει καταστατικού.

Παραίτηση Ζαούτη

Την παραίτησή του υπέβαλλε με επιστολή που γνωστοποίησε στο Μαξίμου, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης.

Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας είχε αναλάβει την προεδρία του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2021, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η αντικατάσταση του Θεοκλή Ζαούτη είχε δρομολογηθεί προ της πλημμύρας στη Θεσσαλία και χθες ανακοινώθηκε εσωτερικά η νέα σύνθεση του ΔΣ ΕΟΔΥ. Μάλιστα είχε προηγηθεί πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υγείας με αλλαγές στη δομή του Οργανισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Market Pass: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τι θα ισχύσει

“Daniel” - Βλοχός: κάτοικοι κοιμούνται στο νεκροταφείο, δίπλα στο οστεοφυλάκιο (εικόνες)

Όσκαρ 2024: Η ελληνική ταινία που προτάθηκε για βραβείο