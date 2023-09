Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην επιχείρηση περισυλλογής νεκρών ζώων

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Αμυνας για την συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν ενεργό ρόλο στην περισυλλογή νεκρών ζώων από τη πληγείσες από την κακοκαιρία Daniel περιοχές της Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, ενημερώνει πως οι Ένοπλες Δυνάμεις ενεργό ρόλο, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, στην περισυλλογή νεκρών ζώων, με την τήρηση παράλληλα όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για το προσωπικό.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζουν να συντρέχουν την ελληνική κοινωνία και τους δοκιμαζόμενους πολίτες στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, όπου χρειαστεί.

Με εντολή του @PrimeministerGR ζήτησα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο @ChiefHNDGS να αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις ενεργό ρόλο, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, στην περισυλλογή νεκρών ζώων, με την τήρηση παράλληλα όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 14, 2023





