Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1, Λίτσα Πατέρα.

-

Με αναφορές για την νέα Σελήνη στην Παρθένο και όσα αυτή σημαίνει για κάθε ζώδιο, ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα, την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Ότι βάλετε στο νου σας μπορεί να επιτευχθεί» αρκεί να δείξετε υπομονή, ενώ η νέα Σελήνη φέρνει θέματα που αφορούν την εργασία και την υγεία στο προσκήνιο.

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «συμμετέχει ο Ουρανός και μπορεί να έχει φέρει αναστάτωση, αλλά είναι μοναδικός όταν είναι να κάνετε μία αλλαγή. Μπορείτε να πλησιάσετε το ταίρι σας και θα δείτε ότι μπορεί να έρθετε ποιο κοντά και όλα να πάρουν τον δρόμο τους».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

“Υouth Pass”: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πότε πιστώνεται το βοήθημα