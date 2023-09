Life

Γιάννης Βαρδής για Φιλοθέη Μωβ: Την απεχθάνομαι, δεν θέλω να την βλέπω (βίντεο)

Βαρύ κατηγορώ του Γιάννη Βαρδή κατά της τελευταίας συζύγου του Αντώνη Βαρδή. Τι είπε για τα τραγούδια, το σπίτι του πατέρα του και τις διαφορές τους

Με πολύ σκληρά λόγια μίλησε ο Γιάννης Βαρδής στην κάμερα της εμκπομπής "Το Πρωινό' για την τελευταία σύζυγο του πατέρα του, Φιλοθέη Μώβ.

Αφορμή για το ξέσπασμα του τραγουδιστή, στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Φιλοθέης Μωβ σχετικά με τη συναυλία που έκαναν τα παιδιά του Αντώνη Βαρδή στη μνήμη του.

«Η κυρία Φιλοθέη τι είπε; Η κυρία Σκιντζή δηλαδή, έτσι λέγεται. Τι είπε η κυρία Φιλοθέη με το ψεύτικο όνομα; Αν το δείτε κάπου γραπτώς το “ευχή και κατάρα” που είπε, να μου το δείξετε γιατί εγώ δε το έχω δει πουθενά. Ο Αντώνης Βαρδής, πέρα από το αν ήταν πατέρας μου, δε θα έλεγε ποτέ – ειδικά στα παιδιά του – “ευχή και κατάρα”. Αυτό είναι κάτι που το φαντάστηκε η κυρία αυτή, που παντρεύτηκε 3 μήνες με τον πατέρα μου, με δική μου υπογραφή, χωρίς ο πατέρας μου να έχει την αίσθηση του χρόνου και της αντίληψης. Άρα θα έπρεπε να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτό που έκανα εγώ τότε, και να σωπαίνει.

Ο πατέρας μου όντως είχε πει ότι δε θέλει να γίνει μια συναυλία, γιατί ήταν εν βρασμώ, ήταν πολύ στεναχωρημένος από καλλιτέχνες που του γύρισαν την πλάτη. Η κυρία Φιλοθέη έχει το 25% των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν έχει το ηθικό δικαίωμα, αυτό το έχω εγώ και η αδερφή μου και δε μπορεί να επέμβει. Από τη στιγμή που έφυγε ο πατέρας μου άλλαξε πάρα πολύ η στάση της, δεν είναι ο άνθρωπος που είχα γνωρίσει εγώ. Αν συνεχίσει η κυρία να βγαίνει στα κανάλια, θα πω λεπτομέρειες… Έχω γραπτές αποδείξεις.

Θα έπρεπε να ξέρετε τι ποιότητα έχει αυτή η γυναίκα όταν, πριν χρόνια είχε βγει και είχε πει ότι ήταν παντρεμένη με τον πατέρα μου τρία χρόνια, ενώ εγώ εκείνες τις είχα βγει με χαρτί και είχα πει ότι είναι 3 μήνες παντρεμένοι. Θα έπρεπε να έχετε καταλάβει τι άνθρωπος είναι. Πάλι προσπαθεί να αμαυρώσει τη μνήμη του πατέρα μου.

Σε ότι έχει να κάνει με το σπίτι, εγώ ήμουν αυτός που της επέτρεψε να μείνει 17 μήνες στο σπίτι ενώ είχε φύγει ο πατέρας μου από τη ζωή. Η κυρία αυτή έχει δουλειά, είναι εισοδηματίας, έχει διαμερίσματα, τα νοικιάζει, έχει σπίτι να μείνει στην Παιανία, όταν λοιπόν μετά από 17 μήνες έμεινε έγκυος η σύζυγός μου, της ζήτησα να φύγει. Τότε μου είπε ότι θα με κυνηγήσει νομικά κι έτσι εγώ ξύπνησα… Δεν πρόκειται ποτέ να επικοινωνήσω μαζί της, την απεχθάνομαι, δε θέλω να τη βλέπω μπροστά μου. Η αδερφή μου εννοείται ότι έχει την ίδια άποψη με εμένα, είμαστε ομάδα, είμαστε οικογένεια, είμαστε ενωμένοι.

Με έχει πάει ήδη μια φορά στο δικαστήριο, μίλησε μόνο εκείνη, έπεσε σε ατοπήματα και αθωώθηκα… Ψάξτε και ένα θέμα που έχει συμβεί με ένα μοναστήρι στην Παιανία, που διεκδικεί εδάφη από το μοναστήρι» είπε ο Γιάννης Βαρδής.

