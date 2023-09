Πολιτική

“Daniel” - Μαρινάκης: αμείλικτοι με τους κερδοσκόπους στις πληγείσες περιοχές

Τι είπε για τους ελέγχους στην Θεσσαλία. Τι δήλωσε για την συνάντηση Μητσοτάκη – Κικίλια στο Μαξίμου. Πότε θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν

«Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ τόσο οικονομικά, όσο και διπλωματικά και αυτό αποτυπώθηκε στην άμεση ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το ραντεβού του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στο Στρασβούργο. Περίπου 2,25 δισ. ευρώ αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση στις πληγείσες περιοχές» σημείωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και διεμήνυσε πως η κυβέρνηση είναι αμετακίνητη στο θέμα των τιμών, ώστε να μη διανοηθεί κανείς να κερδοσκοπήσει στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές.

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε επίσης ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ για τις εργασίες της 78ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σχετικά με τα ζητήματα δημόσιας υγείας τόνισε ότι «Ήδη περίπου 1.400 συμπολίτες μας προσήλθαν στις 26 δομές υγείας του ΕΣΥ στην Θεσσαλία με διάφορες ενοχλήσεις. Συνολικά έχουν εντοπιστεί 48 άτομα που έχουν διαγνωστεί με γαστρεντερίτιδα και 65 με λοιμώξεις του αναπνευστικού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εφόσον κάποιος έχει συμπτώματα να προσέρχεται σε κάποια δομή υγείας ώστε να διαπιστωθεί η πιθανότητα να ασθενεί και να διακριβωθεί η αιτιολογία αυτής της ασθένειας. Οι πολίτες των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία παρακαλούνται αν δεν έχουν λάβει σχετική διαβεβαίωση από τις αρμόδιες κατά τόπον αρχές να μην χρησιμοποιούν το νερό, μέχρι να καταστεί απόλυτα ασφαλές».

5.000 οριστικές και 3.000 προσωρινές αιτήσεις στο arogi.gov.gr ως σήμερα

«Την Δευτέρα άνοιξε η πλατφόρμα arogi.gov.gr και μέχρι και αύριο θα έχει ενταχθεί το σύνολο των περιοχών που επλήγησαν. Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν γίνει 5000 οριστικές αιτήσεις και 3000 προσωρινές. Αφορά όλους τους νομούς Λάρισας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Υπενθυμίζεται ότι για τα 45 χωριά που επλήγησαν ολικώς από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα προχωρά αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δεν απαιτείται οι δικαιούχοι να πάρουν κάποιο έγγραφο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς η σχετική διαδικασία έχει εσωτερικοποιηθεί», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «Κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κλιμάκια ελεγκτών της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλία για να ελέγξουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ανώτατη τιμή πώλησης στο εμφιαλωμένο νερό και το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, ενώ έλεγχοι διενεργούνται και στις τιμές πώλησης των προϊόντων στις λαϊκές αγορές.

Επιπλέον, η ΔΙΜΕΑ απέστειλε επιστολή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας ώστε να διενεργούν σε καθημερινή βάση ελέγχους στις λαϊκές αγορές καθώς και σε όλα τα σημεία πώλησης εμφιαλωμένου νερού. Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης απεύθυνε αίτημα στα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών και επίπλων να προχωρήσουν σε εκπτώσεις προς τους καταναλωτές στη Θεσσαλία. Οι εκπτώσεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 20% τόσο σε τρόφιμα και απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό αγαθά, όσο και έπιπλα και ηλεκτρικά είδη».

Επεσήμανε ότι «Η Κυβέρνηση θα παραμείνει αμετακίνητη στο ζήτημα της διασφάλισης των τιμών προκειμένου κανείς, επαναλαμβάνω κανείς, να μην σκεφτεί καν ότι μπορεί να κερδοσκοπήσει σε βάρος των πολιτών που δοκιμάστηκαν από τις πρωτοφανείς αυτές καταστροφικές πλημμύρες».

«Δεν υπάρχει “θέμα” για τον Κικίλια»

Στο περιεχόμενο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας με τον πρωθυπουργό χθες στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις συντακτών.

Ερωτηθείς αν τα περί διαρκούς αξιολόγησης που είχε πει ο ίδιος αφορούσαν τον κ. Κικίλια είπε ότι δεν έγινε καμία αναφορά από τον ίδιο. Τόνισε ακόμα ότι η συνάντηση Μητσοτάκη - Κικίλια ήταν μια από τις καθημερινές συναντήσεις που κάνει ο πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Για τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε «Δεν ανοίξαμε κανένα σενάριο περί αποπομπής του Κικίλια. Αν γίνονταν κάθε φορά πραγματικότητα τα σενάρια περί ανασχηματισμού ή πρόωρων εκλογών, θα είχαμε κάθε έξι μήνες ανασχηματισμό ή εκλογές. Άπαντες αξιολογούμαστε διαρκώς, αλίμονο αν δεν συνέβαινε, δεν υπάρχει κανένα θέμα».

