Κακοκαιρία “Daniel” - Μητσοτάκης: Σύσκεψη για τα νεκρά ζώα και τις αποζημιώσεις

Ποιες προτεραιότητες και κατευθύνσεις έδωσε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την άντληση υδάτων, τις καταγραφές των ζημιών και την καταβολή των ενισχύσεων.

Τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, στη Λάρισα, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος συνδέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.



Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις προτεραιότητες και έδωσε τις απαραίτητες κατευθύνσεις για τις περαιτέρω ενέργειες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα Δημόσιας Υγείας, στην απάντληση των υδάτων από τις πληγείσες περιοχές καθώς και στη συλλογή των νεκρών ζώων, η οποία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και στην οποία προστέθηκε η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων πάντα σύμφωνα με όλες τις υγειονομικές διατάξεις.



Εξετάστηκαν ακόμη τα νεότερα στοιχεία της Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο ρυθμός με τον οποίο προχωρούν οι αυτοψίες και καταγραφές σπιτιών και κτιρίων από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.





Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr., ενώ για τα χωριά που επλήγησαν ολικώς από το πρωτοφανές πλημμυρικό φαινόμενο η καταβολή προς τους κατοίκους θα γίνεται αυτοματοποιημένα, χωρίς την υποβολή αίτησης, αλλά βάση στοιχείων που επεξεργάζονται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η ΑΑΔΕ.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μάνος Λογοθέτης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος, ο Πρόεδρος ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Διοικητής Α’ Στρατιάς Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος και ο Συντονιστής της Διοίκησης Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Φαλάρας.





