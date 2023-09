Αθλητικά

Οπαδική βία: αθώοι οι 3 από τους 4 κατηγορούμενους φιλάθλους

Μόνο ένας από τους φιλάθλους που κάθισαν στο εδώλιο κρίθηκε ένοχος. Με ποιο σκεπτικό αθώωσε το δικαστήριο τους υπόλοιπους.

Αθώοι για πράξεις που συνδέονται με τον Αθλητικό Νόμο κρίθηκαν τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που συνελήφθησαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν σε αστυνομικούς ελέγχους στην περιοχή της Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης, είχαν βρεθεί στην κατοχή τους έξι ναυτικοί πυρσοί και μία σιδερένια δοκός.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο για οπλοκατοχή μόνο έναν 26χρονο που κατείχε τη σιδερένια δοκό και τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 μηνών, με 3ετή αναστολή [οι άλλοι δύο (21 και 27 ετών) με τους πυρσούς αθωώθηκαν και για την πράξη αυτή].

Το δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι οι συνδεόμενες με τον Αθλητικό Νομό πράξεις δεν τελέστηκαν στο πλαίσιο κάποιας αθλητικής εκδήλωσης κι ότι οι κατηγορούμενοι δεν στράφηκαν εναντίον οπαδών αντίπαλης ομάδας.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι είχαν γίνει στον απόηχο της δολοφονίας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, και ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την κροατική Χάιντουκ, στην Τούμπα. Κατά τους ίδιους ελέγχους είχαν προσαχθεί συνολικά 16 άτομα, από τους οποίους είχαν συλληφθεί οι τρεις παραπάνω.

