Κοινωνία

Ζωγράφου: Συνελήφθη ο ένοπλος που ταμπουρώθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία για τον άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες κλείστηκε στο διαμέρισμα του και πυροβολούσε.

-

Συνελήφθη ο ηλικιωμένος που από χθες το βράδυ είχε ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του και πυροβολούσε στον αέρα, μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ που εισέβαλε στο διαμέρισμά του.

Αστυνομικοί είχαν αποκλείσει την περιοχή, ενώ στο σημείο βρισκόταν και διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος προσπαθούσε να πείσει τον ηλικιωμένο να αφοπλιστεί και να βγει από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, ο ηλικιωμένος, ο οποίος μένει μόνος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, άνοιξε πυρ με μια κυνηγετική καραμπίνα λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης και μέχρι τα ξημερώματα πυροβολούσε σε έξαλλη κατάσταση.

Νωρίς το πρωί, οι ένοικοι της πολυκατοικίας επί της οδού Αγίας Λαύρας ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί που περικύκλωσαν το διαμέρισμα προχώρησαν σε επιχείρηση, μπαίνοντας στο διαμέρισμα.

«Χθες το βράδυ άκουσα τρεις φορές πυροβολισμούς, αλλά μένω σε άλλη οδό και βγήκα έξω να δω τι γίνεται» δήλωσε κάτοικος. Θεωρώντας ότι πρόκειται για κάποιο γλέντι παιδιών, δεν έδωσε σημασία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

“Υouth Pass”: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πότε πιστώνεται το βοήθημα