Κόσμος

Ρωσία – ΗΠΑ: Η Μόσχα απέλασε Αμερικανούς διπλωμάτες για κατασκοπεία

Παράλληλα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Μόσχα για αυτή την υπόθεση.

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση δύο Αμερικανών διπλωματών, που κατηγορούνται ότι διετέλεσαν πράκτορες «σύνδεσμοι» ενός Ρώσου πρώην υπαλλήλου που συνελήφθη στις αρχές του έτους και κρίθηκε ύποπτος ότι μετέφερε πληροφορίες στην Ουάσιγκτον αναφορικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕ, οι δύο διπλωμάτες που κηρύχθηκαν ανεπιθύμητα πρόσωπα, υπηρετούσαν ως ο Α' και ο Β' γραμματέας της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα. Πρόκειτα για τους Τζέφρι Σίλιν και Ντέιβιντ Μπέρνσταϊν.

«Είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν την ρωσική επικράτεια εντός επτά ημερών», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.