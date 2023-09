Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων

Ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και τα άτομα που χρήζουν μερική ή ολική φροντίδα.

Το Υπουργείο Υγείας εκπόνησε και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος επισκέφθηκε άμεσα τις πληγείσες περιοχές, την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και τις εκεί δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σε συνεχή συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συντονίστηκε σειρά δράσεων ειδικών κινητών μονάδων επαγγελματιών ψυχικής υγείας των δημοσίων υπηρεσιών και των ΑΜΚΕ της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας «Αργώ».

Μετά την πρώτη υποστηρικτική παρέμβαση στις δομές υποδοχής πλημμυροπαθών, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους και άτομα χρήζοντα μερικής ή ολικής φροντίδας, τα οποία και μεταφέρθηκαν στα Νοσοκομεία. Ήδη, οι κινητές μονάδες πραγματοποιούν πόρτα- πόρτα επισκέψεις στους πληγέντες παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και παραπέμποντας τυχόν ασθενείς ή ανάπηρους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε συνεργασία και με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώθηκαν διαδικτυακά και δια ζώσης ενημερώσεις των λειτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών οργανώσεων για τρόπους και μεθόδους της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Αντίστοιχη ενημέρωση για την έγκαιρη αναγνώριση αναγκών σε παιδιά και εφήβους θα υπάρξει διαδικτυακά την επόμενη εβδομάδα με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς των σχολείων της περιοχής. Επί τόπου θα μεταβεί και ειδική κινητή μονάδα του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Αντίστοιχες δράσεις θα υπάρξουν και στον ορεινό όγκο του Πηλίου μόλις καταστεί δυνατή η οδική πρόσβαση.

Οι κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας θα παραμείνουν για μεγάλο διάστημα στην Θεσσαλία για την αντιμετώπιση των μετατραυματικών ψυχικών φαινομένων.

