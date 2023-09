Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Αττική Οδός: νέα σύμβαση παραχώρησης για 25 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος επενδυτής από όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό ανακηρύχθηκε προτιμητέος. Έναντι ποιου τιμήματος για το Δημόσιο έγινε η σύμβαση παραχώρησης.

-

Η ΓΕΚ Τέρνα ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ανακήρυξε Προτιμητέο Επενδυτή στον διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών (ο «Διαγωνισμός»), την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με οικονομική προσφορά 3.270.000.000 ευρώ και Επιλαχόντα Προτιμητέο Επενδυτή την ένωση προσώπων VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S. με οικονομική προσφορά 3.106.000.000 ευρώ.

Εφεξής η διαδικασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα τεύχη του Διαγωνισμού.

Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ., που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 με τη μέθοδο της παραχώρησης. Αποτελεί τον περιφερειακό οδικό άξονα της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τμήμα της σπονδυλικής στήλης του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής. Πρόκειται για ένα προαστιακό οδικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομο, με δύο ή τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση. Σε ορισμένα τμήματα στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Περαιτέρω, ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ο αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα μεταξύ τους, τμήματα, την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού - Σπάτων, μήκους περίπου 52 χλμ., και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, μήκους περίπου 13 χλμ. Στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

Δίκη Πισπιρίγκου – Δημακοπούλου: Η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από κεταμίνη