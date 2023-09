Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: 130 κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 126 αναπνευστικών λοιμώμεων

Αυξάνονται τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και αναπνευστικών λοιμώξεων. Προστατευτικά υλικά θα μοιραστούν στους πολίτες.

Νεότερα στοιχεία για τη δημόσια υγεία στις πληγείσες από την κακοκαιρία Daniel περιοχές έδωσε κατά την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στις 26 δομές υγείας του ΕΣΥ προσήλθαν 1.152 άτομα το τελευταίο 24ωρο. Αναφέρονται 37 νέα κρούσματα λοίμωξης του αναπνευστικού και 36 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Συνολικά έχουν διαγνωστεί 130 κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 126 κρούσματα του ανώτερου αναπνευστικού. «Ο αριθμός αυτών των κρουσμάτων δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς είναι αναμενόμενος για την εποχή», είπε η κυρία Αγαπηδάκη.

Σχετικά με τις νοσηλείες, υπάρχει μία επιπλέον στη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και μία στην Καρδίτσα.

Μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα παθογόνα είναι σαλμονέλα, εντεροπαθογόνο E.coli, ροταϊός και κλωστρίδιο.

Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας κανενός ασθενή που νοσηλεύεται και δεν έχουμε μέχρι τώρα συρροές κρουσμάτων σε καμία περιοχή, είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Προστατευτικά υλικά θα μοιραστούν στους πολίτες

Η κυρία Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι θα μοιραστούν 25.000 γαλότσες και προστατευτικές στολές στους πολίτες προκειμένου να μην μολύνονται από τα λιμνάζοντα νερά που υπάρχουν στην περιοχή. Κάλεσε τους πολίτες να περιμένουν τις επόμενες δυο ημέρες, όπου θα υπάρχει εντατικός ρυθμός διανομής προστατευτικών υλικών, αν δεν είναι απόλυτη ανάγκη, και μετά να πάνε να δουν σε τι κατάσταση είναι τα σπίτια τους.

Σχετικά με την υδροδότηση, χθες ελήφθησαν 40 νέα δείγματα και δεν υπάρχει στους δήμους καμία μεταβολή με τα όσα ανακοινώθηκαν χθες για την καταλληλότητα του νερού, είπε. Σημείωσε ότι από αύριο η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού θα γίνεται ανά δημοτικό διαμέρισμα.

Είπε τέλος, ότι έχει ξεκινήσει η ανίχνευση προνυμφών στα λιμνάζοντα ύδατα και γίνονται παρεμβάσεις, ώστε να μειωθεί η μολυσματικότητα των λιμνάζων υδάτων σε όλη την περιοχή.

