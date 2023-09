Πολιτική

Μπελέρης: Σε τακτική δικάσιμο παραπέμπεται η υπόθεση

Θα παραμείνει στις φυλακές μέχρι τη δίκη. Τι αποφάσισε το Ειδικό Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς που είχε προσφύγει

Σε τακτική δικάσιμο παραπέμπεται οριστικά η υπόθεση του δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη στην Αλβανία.

Η απόφαση ελήφθη από το Ειδικό Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς στα Τίρανα, όπου είχε προσφύγει η πλευρά Μπελέρη με αίτημα την άρση της προφυλάκισής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Έως τότε, ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας θα συνεχίζει να παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Δυρραχίου.

