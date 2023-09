Πολιτισμός

Peaky Blinders: Η ανάρτηση… που άναψε φωτιές

Τι έγραψε ο δημιουργός του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ και προκάλεσε αναστάτωση στους fan της σειράς.

Ο δημιουργός του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ αναφέρθηκε στο μέλλον της σειράς σε μια επετειακή ανάρτηση.

Με αφορμή τη 10η επέτειο από την προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς στο BBC Two το 2013, στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του «Peaky Blinders» δημοσιεύθηκε την Τρίτη απόσπασμα ανάρτησης του Στίβεν Νάιτ, ο οποίος αποσαφηνίζει ότι η «ιστορία δεν έχει ακόμη τελειώσει».

