Market Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα

Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση και ποιοι όχι. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ανοίγει σήμερα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση του Market Pass. Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι νέοι δικαιούχοι, αφού για τους παλαιούς το σύστημα θα κάνει αυτόματα νέες αιτήσεις.

Για την χορήγηση του επιδόματος θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις φετινές δηλώσεις και όσοι έχουν κάνει αίτηση (παλαιοί και νέοι) θα ειδοποιηθούν για το αν η αίτησή τους έγινε η όχι δεκτή.

Να σημειωθεί ότι το Market Pass 2, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται, αφορά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τα ποσά θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται σταδιακά από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 και όπως προβλέπεται όσοι έχουν λάβει την ενίσχυση στον πρώτο κύκλο δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ενώ για το εισοδηματικό κριτήριο θα ληφθούν υπόψη οι φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πάντως και για τους παλαιούς δικαιούχους, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν τον τρόπο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης από ψηφιακή χρεωστική κάρτα σε τραπεζικό λογαριασμό, και αντίστροφα ή έχει μεταβληθεί ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Για τους νέους δικαιούχους εκδίδεται νέα ψηφιακή κάρτα για την πραγματοποίηση αγορών αποκλειστικά σε παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιεία, λαϊκές αγορές, διάφορα καταστήματα τροφίμων. Η νέα κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Για όσους είχαν λάβει την ενίσχυση δεν θα εκδοθεί νέα κάρτα καθώς η ισχύς της κάρτας τους παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Όσοι είχαν επιλέξει ή θα επιλέξουν την καταβολή του επιδόματος σε τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν το 80% της ενίσχυσης που δικαιούνται. Δηλαδή 17,60 - 80 ευρώ το μήνα ή 52,80 - 240 ευρώ για το τρίμηνο. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους χωρίς περιορισμούς.

2. Το Market Pass κυμαίνεται από 22 έως 100 ευρώ το μήνα εφόσον η καταβολή του επιδόματος γίνει σε άυλη ψηφιακή κάρτα. Για το τρίμηνο τα ποσά ανέρχονται σε 66 - 300 ευρώ.

3. 3. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν οριστεί. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης. Την ενίσχυση θα λάβουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 εφόσον έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει, 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού, 24.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ για άγαμους, υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

4. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι πληρωμές της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα γίνουν:

• Έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 και για όσους είχαν λάβει ήδη την ενίσχυση και είναι εκ νέου δικαιούχοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων να έχουν εκκαθαριστεί έως την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

• Έως 5 Νοεμβρίου 2023 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 25 Σεπτεμβρίου και έως 31 Οκτωβρίου 2023, και για όσους οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου.