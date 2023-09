Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ζάκυνθο

Ο Εγκέλαδος επισκέφθηκε τα ξημερώματα το νησί της Ζακύνθου.

Σεισμική δόνηση 3,6 της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:43 το πρωί 56χλμ δυτικά των Στροφάδων, απέναντι από τις ακτές της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε σε θαλάσσια περιοχή και είχε 11.8 χλμ εστιακό βάθος.

