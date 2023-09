Κοινωνία

“Daniel” - Hellenic Train: Ποια δρομολόγια ξαναρχίζουν από σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέρος των δρομολογίων θα γίνεται και με την χρήση λεωφορείων για τους επιβάτες.

-

Επανακυκλοφορούν από σήμερα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 882 και 887 (Αθήνα- Καλαμπάκα- Αθήνα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, το δρομολόγιο 882 (ώρα αναχώρησης 08:28 από ΣΣ Λαρίσης) θα πραγματοποιείται με τρένο στη διαδρομή Αθήνα- Λιανοκλάδι. Ακολούθως, οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία από το Λειανοκλάδι έως την Καλαμπάκα και ενδιάμεσες στάσεις σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Αντίστοιχα, το δρομολόγιο 887 (ώρα αναχώρησης 16:58) θα πραγματοποιείται με λεωφορείο από την Καλαμπάκα μέχρι τον ΣΣ Λειανοκλαδίου, με στάσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και στη συνέχεια μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχία με προορισμό την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι, το τμήμα Λιανακλάδι - Καλαμπάκα- Λιανοκλάδι εξυπηρετείται με λεωφορεία λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο εξαιτίας των πλημμυρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 168 σημεία

Market Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα

Καιρός: τοπικές μπόρες την Παρασκευή