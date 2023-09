Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου – Κούγιας: Το δικαστήριο επιλέγει να καλέσει μια “Κατίνα” κι όχι σοβαρούς επιστήμονες

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κούγια για την υποψηφιότητα Κασσελάκη για τον οποίο είπε ότι «προσβάλει την κουλτούρα της Αριστεράς», ενώ αποκάλεσε «νούμερο» τον Αποστολάκη.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», αναφέρθηκε στην κατάθεση χθες Πέμπτη, στη δίκη, της ιατροδικαστού Ουρανίας Δημακοπούλου, υποστηρίζοντας πως «με πλήρως επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο κι όχι με κουτσομπολιά, απέδειξε ότι ο θάνατος της Τζωρτζίνας δεν οφείλεται στην κεταμίνη», την οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο χορήγησε η μητέρα της.

Ο κ. Κούγιας υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η κατηγορία της κεταμίνης προήλθε από μια καινοφανή μέθοδο ενός τοξικολόγου από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με τη χρήση ενός αγνώστου μηχανήματος. «Ο κ. Ράικος παραπλάνησε τη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Κούγιας.

Ο κ. Κούγιας αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση που είχε χθες με την Πρόεδρο του δικαστηρίου, επέμενε ότι ο κ. Μπουζιάνης δεν λέει πουθενά για ανθρωποκτονία στο πόρισμα του, ενώ υπογράμμισε ότι ¨η δίκη τώρα ξεκινάει ουσιαστικά».

«Κάποιοι κατέληξαν στην κατηγορία της κεταμόινης γιατί δεν μπορούσαν να βρουν άλλο τρόπο για να ενοχοποιήσουν την πελάτη μου, η οποία είναι αθώα», συμπλήρωσε ο κ. Κούγιας.

Αίσθηση προκάλεσαν τα επικριτικά σχόλια του κ. Κούγια για την υποψηφιότητα Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «προσβάλλει την κουλτούρα της Αριστεράς», ενώ αναφερόμενος στην επίσκεψη του στην Μακρόνησο μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ναύαρχο Αποστολάκη, αποκάλεσε τον τελευταίο «νούμερο».

