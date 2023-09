Οικονομία

Market Pass: άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια η διαδικασία για το επίδομα.

-

Άνοιξε σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση του Market Pass για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023.

Όπως ανακοινώθηκε, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από σήμερα, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Υπογραμμίζεται ότι για τους δικαιούχους που είχαν ήδη λάβει την οικονομική ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή της αίτησης.

Ακολουθούν 12 χρηστικές ερωτήσεις:

1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Market Pass;

Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 και το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει:

· τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει,

· τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού,

· τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο.

Επιπρόσθετα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:

α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού του 2022 ως εξαρτώμενα μέλη ή ως φιλοξενούμενοι

β) Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το

φορολογικό έτος 2022.

δ) Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής

2. Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης;

Η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

3. Ποια είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων;

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από σήμερα, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. Λόγω της παράτασης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα, για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών η έναρξη του διαστήματος υποβολής αίτησης ενδέχεται να διαφοροποιείται ελαφρώς. Σε κάθε περίπτωση, τελική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι του προηγούμενου Market Pass για τους οποίους δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή της αίτησης. Το σύστημα θα εντοπίσει μέσω εσωτερικής αυτεπάγγελτης διαδικασίας και θα πιστώσει το ποσό στο μέσο που είχαν επιλέξει και παλιότερα (τραπεζικό λογαριασμό ή ψηφιακή χρεωστική κάρτα). Ωστόσο, αν για οποιοδήποτε λόγο, θέλει κανείς να διορθώσει τα στοιχεία ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του ή να αλλάξει μέσο στο οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση (π.χ. από τραπεζικό λογαριασμό να επιλέξει ψηφιακή χρεωστική κάρτα και το αντίστροφο), τότε πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα αυστηρά στο διάστημα μεταξύ Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου 2023 και Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου 2023. Υπογραμμίζεται ότι, εάν δεν προβεί σε κάποια αίτηση μεταβολής στοιχείων ή αλλαγής επιλογής εντός της παραπάνω προθεσμίας, η ενίσχυση δεν χάνεται και θα πιστωθεί κανονικά στις επιλογές που ίσχυαν για το προηγούμενο Market Pass.

4. Χρειάζεται η επανάληψη της υποβολής της αίτησης κάθε μήνα;

Όχι. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μία φορά και κατόπιν η ενίσχυση πιστώνεται αυτόματα στην άυλη ψηφιακή κάρτα ή στο λογαριασμό του δικαιούχου. Για τους παλαιότερους δικαιούχους του Market Pass εφόσον δεν επιθυμούν να αλλάξουν στοιχεία IBAN τραπεζικού λογαριασμού ή μέσο καταβολής της ενίσχυσης (βλ. ερώτηση 1η), δεν χρειάζεται καμία αίτηση.

5. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Market Pass;

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψη του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα.

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web / Virtual POS) σε επιχειρήσεις με τους παρακάτω κωδικούς (MCC):

· 5411 - Παντοπωλεία, Σούπερ μάρκετ

· 5422 - Κρεοπωλεία

· 5441 - Καταστήματα ζαχαροπλαστικής

· 5451 - Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων

· 5462 - Αρτοποιεία

· 5499 - Διάφορα καταστήματα τροφίμων

6. Τι προβλέπεται στην περίπτωση που κάποιος υπέβαλε αίτηση αλλά θέλει να μεταβάλει τα στοιχεία της ή να την ακυρώσει;

Η τροποποίηση ή ακύρωση της αίτησης μπορεί να γίνει εντός δύο (2) διακριτών διαστημάτων και προθεσμιών που εξαρτώνται από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Ειδικότερα η διαδικασία προβλέπει τις τροποποιήσεις / ακυρώσεις:

§ Μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2023, για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την 15η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023

§ Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου 2023.

Οι δικαιούχοι του προηγούμενου Market Pass δεν χρειάζεται να υποβάλλουν κάποια αίτηση, αφού ο έλεγχος προϋποθέσεων διενεργείται αυτεπάγγελτα, εκτός αν επιθυμούν να αλλάξουν IBAN τραπεζικού λογαριασμού ή μέσο πίστωσης της ενίσχυσης (βλ. ερώτηση 1).

7. Πότε θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023;

§ Στους δικαιούχους του προηγούμενου Market Pass η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν εκείνοι για τους οποίους δεν έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωσή από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023. Αποκλειστικά για αυτές τις περιπτώσεις δικαιούχων του προηγούμενου Market Pass, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

§ Σε όσους δεν ήταν δικαιούχοι προηγούμενου Market Pass, η καταβολή εξαρτάται από το διάστημα εντός του οποίου θα προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα:

· Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

· Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 26 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2023, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

· Για τους δικαιούχους των οποίων δεν έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωσή από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

8. Σε ποια περίπτωση μπορεί να μην έχει πιστωθεί στο νέο Market Pass έως τις 29 Σεπτεμβρίου η ενίσχυση σε δικαιούχους των προηγούμενων κύκλων;

Υπάρχουν δύο (2) πιθανοί λόγοι που δεν έχει γίνει η πίστωση:

§ Το νέο Market Pass δίνεται βάσει των στοιχείων φορολογικών δηλώσεων 2023 (για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν εντός του 2022). Έτσι, ακόμα και αν βάσει των εισοδημάτων του 2021 ήταν κανείς δικαιούχος, είναι πιθανό να μην είναι εκ νέου δικαιούχος, εάν στη νέα φορολογική δήλωση παρουσιάζονται υψηλότερα εισοδήματα.

§ Εάν δεν έχει εκκαθαριστεί για τον οποιοδήποτε λόγο η φορολογική δήλωση του έως 25 Σεπτεμβρίου 2023, τότε η πίστωση θα γίνει μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

9. Ποια είναι η διαδικασία σε περίπτωση μη καταβολής της ενίσχυσης του Market Pass στο λογαριασμό ή στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα που είχε επιλέξει ο δικαιούχος;

Εάν απορρίφθηκε η διαδικασία πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει και είναι δικαιούχος, τότε έχει το δικαίωμα να επανυποβάλει αίτηση μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2023. Μετά τον επανέλεγχο της αίτησης και των προϋποθέσεων, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023.

10. Πώς θα ενημερωθεί κανείς για την απόρριψη των διαδικασιών πίστωσης των λογαριασμών;

Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο αιτών θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και η αίτηση του θα ενεργοποιείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επανυποβάλει την αίτηση μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2023.

Μετά την επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό, έως την 30η Νοεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλεχθέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

11. Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η άυλη ψηφιακή κάρτα του Market Pass;

Η άυλη ψηφιακή κάρτα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και έπειτα απενεργοποιείται.

12. Για τους δικαιούχους του προηγούμενου Market Pass και δικαιούχους εκ νέου των οποίων η ψηφιακή χρεωστική κάρτα έληγε 31.08.2023 προβλέπεται κάποια νέα διαδικασία για την επανέκδοση ή ενεργοποίησή της;

Όχι. Η ισχύς των υφιστάμενων ψηφιακών χρεωστικών καρτών παρατείνεται αυτόματα έως το τέλος του έτους χωρίς κάποια ενέργεια από τον δικαιούχο.

Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2156327, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 ή να υποβάλουν τα ερωτήματά τους μέσω email στο marketpass@ktpae.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)

Daniel – Αυγενάκης: Με ταχύτατες διαδικασίες οι αποζημιώσεις στους πληγέντες