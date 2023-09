Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Παρήγγειλαν ναρκωτικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Χειροπέδες σε δυο νεαρούς που πήγαν να παραλάβουν το δέμα που είχε σταλεί ταχυδρομικά.

Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής παρήγγειλαν ναρκωτική ουσία δύο νεαροί, 19 και 25 ετών, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα ναρκωτικά -περίπου 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης- εστάλησαν με ταχυδρομικό δέμα κι όταν ο 19χρονος πήγε να το παραλάβει, συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Νωρίτερα, ο 25χρονος συγκατηγορούμενός του είχε αποπειραθεί να παραλάβει το ίδιο δέμα και συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα.

