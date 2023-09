Κοινωνία

Blue Horizon: νέα αποκαλυπτικά ηχητικά ντοκουμέντα (βίντεο)

Νέες συνομιλίες μεταξύ του πληρώματος έρχονται στο φως από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ολοένα και περισσότερα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις ενέργειες του πληρώματος του Blue Horizon, μετά την δολοφονία του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη, στην προσπάθειά του να μπει μεσα στο πλοίο.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, σε συνέχεια του προηγούμενου ηχητικού, αποκαλύπτει δύο νέες συνομιλίες του πληρώματος, μετά την έρευνα του Λιμενικού Σώματος στο πλοίο.

Στο πρώτο φαίνεται ένα μέλος του πληρώματος να ζητά από ένα άλλο να κρύψει κάτι. "Πάρε τα έγγραφα... Κρυψ΄το κάπου, κρύψ΄το κάπου, μέσα στην τσέπη σου" ακούγεται.

Ακόμη φαίνεται να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καταγραφικό για την κάμερα του καταπέλτη.

