Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Νέα Σελήνη, ο Ερμής και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1, Λίτσα Πατέρα.

“Παρά το γεγονός ότι έχουμε 7 πλανήτες ανάδρομους, η νέα Σελήνη θα κάνει τα πράγματα να πάνε καλύτερα", είπε αρχικά η αστρολόγος.

"Η νέα Σελήνη με τους πλανήτες που την βοηθούν, θα βοηθήσει αρκεί να κάνετε κι εσείς το καλύτερο", συνέχισε και είπε ότι για να μείνει σταθερός ο Ερμής θέλει 2-3 ημέρες.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





