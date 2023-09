Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 20χρονης - Ιωάννινα: Προκαταρτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Η 20χρονη φοιτήτρια από την Χίο μπήκε στο νοσοκομείο με αμυγδαλίτιδα και πέθανε από ανακοπή ενώ νοσηλευόταν.

Προκαταρκτική εξέταση με διερευνώμενο αδίκημα την ανθρωποκτονία από αμέλεια, διέταξε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων για το θάνατο της 20χρονης φοιτήτριας από τη Χίο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η απόφαση του εισαγγελέα ελήφθη μόλις ετέθη υπόψιν του το μέχρι στιγμής υλικό που συγκεντρώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων, στα πλαίσια της διερεύνησης του θανάτου της 20χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν με διάγνωση αμυγδαλίτιδα στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στο άτυχο κορίτσι ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου της.

Tο κορίτσι νοσηλευόταν μία εβδομάδα περίπου στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική καθώς είχε διαγνωσθεί με αμυγδαλίτιδα. Προσήλθε με φιλικό της πρόσωπο το οποίο είχε επίσης είχε τα ίδια συμπτώματα αλλά πήρε εξιτήριο μετά από δύο ημέρες.

Ο πυρετός στην κοπέλα επέμενε ενώ, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, είχε έντονους πόνους στην κοιλιά, οι οποίοι αποδόθηκαν σε γαστρεντερίτιδα.

Κατά την διάρκεια της νοσηλείας της υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Η κατάστασή της όμως συνεχώς επιδεινωνόταν. Το πρωί της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια εξετάσεων υπέστη ανακοπή. Διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και κατέληξε.

