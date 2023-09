Κοινωνία

Πυροβολισμοί στον Πειραιά με τραυματία

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό πυροβολισμών στον Πειραιά.

Πανικός προκλήθηκε στον Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πραξιτέλους, όταν ένας άνδρας, άνοιξε πυρ κατά άλλου χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τραυματίας, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Ο άνδρας που πυροβόλησε, συνελήφθη. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

