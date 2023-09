Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Φάμελλος: Η Κυβέρνηση έχει ευθύνες για την έκταση των καταστροφών στη Θεσσαλία

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι, «είναι αλλεργικός στην κριτική, την αποφεύγει και την φοβάται».

Με επίθεση στον πρωθυπουργό ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ευθύνες για την έκταση των φυσικών καταστροφών του καλοκαιριού, ενώ τον κατηγόρησε και για αλλεργία στη κριτική με αφορμή ότι στέρησε από την αξιωματική αντιπολίτευση το Σαββατοκύριακο που δικαιούτο στη ΔΕΘ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στην πλημμύρα στη Θεσσαλία από ένα «ιδιαίτερα ακραίο φαινόμενο με θύματα και καταστροφές» και προσέθεσε, «Η κρίση όμως συνεχίζεται σαν κρίση δημόσιας υγείας και επιβίωσης. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε πολλές φορές, εκφράσαμε την συμπαράστασή μας και στηρίζουμε με στάσεις και πράξεις αλληλεγγύης ειδικά εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή και κάνουν την προσπάθεια για την αποκατάσταση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα και να μη ξανασυμβούν. Προς τούτο προχωρήσαμε σε δύο πρωτοβουλίες: Κάναμε αίτηση κατάθεσης εγγράφων στον πρωθυπουργό για την αίτηση βοήθειας από την ΕΕ. Δεύτερον, καταθέσαμε αίτηση για προ ημερησίας συζήτηση για τη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών».

Συνεχίζοντας υποστήριξε, «Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη και δεν ήταν θωρακισμένη. Χρειάζεται μία ισχυρή Πολιτεία με σχεδιασμό που θα στηρίζονται στη επιστήμη. Οι κρίσεις είναι διεθνείς, αλλά στη χώρα μας μεγεθύνονται γιατί η κυβέρνηση δεν επένδυσε στην πρόληψη, και αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι αναπόφευκτες οι κρίσεις».

Χαρακτήρισε «απαράδεκτη και αντιδημοκρατική την επιλογή τού πρωθυπουργού να στερήσει την αξιωματική αντιπολίτευση από το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ» και προσέθεσε: «Είναι αλλεργικός στην κριτική, την αποφεύγει και την φοβάται». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι βασίζεται στην επικοινωνία και προσέθεσε ότι «εμείς επιλέγουμε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα καθώς σήμερα η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα ντόμινο ανασφάλειας».

Αναφέρθηκε στις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι οι εξελίξεις μετά τις εκλογές «μας θέτουν στην ανάγκη για μία υποχρεωτική επανεκκίνηση που είναι σημαντική όχι μόνο για την αντιπολίτευση αλλά και για μία πρόταση διακυβέρνησης. Καλούμε σε συμμετοχή στις κάλπες όλες και όλους για να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για ένα κόμμα που θα εφαρμόσει ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται μία δυνατή αντιπολίτευση ειδικά σήμερα».

Όσον αφορά στην οικονομία είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε τη χώρα έξω από τα μνημόνια και με ρυθμισμένο το χρέος και σήμερα έχουμε «διόγκωση και του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους και ακραία ακρίβεια». «Η κατάσταση αυτή δεν θα αλλάξει με την επενδυτική βαθμίδα. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης φαίνονται με το εργασιακό νομοσχέδιο» σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία ή ταχεία ανόρθωση στη Θεσσαλία και στον Έβρο καθώς υπάρχει κίνδυνος αποανάπτυξης και πληθυσμιακής κρίσης.

Έκλεισε την εισαγωγική του τοποθέτηση με την Θεσσαλονίκη λέγοντας ότι «ζούμε ένα κενό με απουσία της πόλης από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και με καθυστέρηση των έργων που έχουν εξαγγελθεί» ενώ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είπε ότι πρέπει να αναδείξουν ένα νέο δυναμικό που να σχεδιάζει και να εκπροσωπεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

