Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ: Οδηγός για τους ψηφοφόρους

Ολες οι λεπτομέρειες για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας στο κόμμα. Που και πότε θα ψηφίσουν οι πέντε υποψήφιοι

Δειυκρινιστικές οδηγίες εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις επικείμενες εσωκομματικές του εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή.

Η ψηφοφορία γίνεται την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 08.00 μέχρι και τις 20.00.

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από 15 ετών και άνω, που είτε έχει γραφτεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έως τις 16 Σεπτεμβρίου, είτε εγγράφεται την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, επιτόπου στα εκλογικά τμήματα.

Έχουν οριστεί 570 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Ο επίδοξος ψηφοφόρος είτε είναι ήδη μέλος είτε εγγράφεται επιτόπου, μπορεί να ψηφίσει σε οποιοδήποτε τμήμα θελήσει, εντός ή και εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται για τις εθνικές εκλογές.

Η ψήφος γίνεται με επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου, Βιβλιαρίου Υγείας, Άδειας Διαμονής, Visa ή Μπλε Βεβαίωσης. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία έχει οριστεί καταβολή εκλογικής συνδρομής 2 ευρώ. Οι μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν ένα οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ τους.

Για τους κατοίκους εξωτερικού η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου από τις 08.00 μέχρι και τις 20.00 ώρα Ελλάδας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη, και όσοι εγγραφούν μέλη, στον ιστότοπο isyriza, μέχρι και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στις 14.00, ώρα Ελλάδας.

Πού και πότε θα ψηφίσουν οι υποψήφιοι πρόεδροι

Ο Νίκος Παππάς είναι ο πρώτος από τους πέντε υποψηφίους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που θα ψηφίσει την Κυριακή το πρωί και ο κύκλος θα κλείσει το μεσημέρι με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Κουμουνδούρου, η Έφη Αχτσιόγλου θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1) στις 10:00.

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου, (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1), στις 12:30.

Ο Νίκος Παππάς θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καισαριανής (Δημαρχείο Καισαριανής, αίθουσα εκδηλώσεων, Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας) στις 8:45.

Ο Στέφανος Τζουμάκας θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας (Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Νικολάου, λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 175) στις 12:00.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό Κέντρο Νέας Ιωνίας (1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, Κρήτης 77, Νέα Ιωνία) στις 13:00

