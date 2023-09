Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Οδηγός για τους ψηφοφόρους

Ολες οι λεπτομέρειες για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας στο κόμμα. Που και πότε θα ψηφίσουν οι πέντε υποψήφιοι

Δειυκρινιστικές οδηγίες εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις επικείμενες εσωκομματικές του εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή.

Η ψηφοφορία γίνεται την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 08.00 μέχρι και τις 20.00.

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από 15 ετών και άνω, που είτε έχει γραφτεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έως τις 16 Σεπτεμβρίου, είτε εγγράφεται την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, επιτόπου στα εκλογικά τμήματα.

Έχουν οριστεί 570 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Ο επίδοξος ψηφοφόρος είτε είναι ήδη μέλος είτε εγγράφεται επιτόπου, μπορεί να ψηφίσει σε οποιοδήποτε τμήμα θελήσει, εντός ή και εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται για τις εθνικές εκλογές.

Η ψήφος γίνεται με επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου, Βιβλιαρίου Υγείας, Άδειας Διαμονής, Visa ή Μπλε Βεβαίωσης. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία έχει οριστεί καταβολή εκλογικής συνδρομής 2 ευρώ. Οι μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν ένα οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ τους.

Για τους κατοίκους εξωτερικού η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου από τις 08.00 μέχρι και τις 20.00 ώρα Ελλάδας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη, και όσοι εγγραφούν μέλη, στον ιστότοπο isyriza, μέχρι και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στις 14.00, ώρα Ελλάδας.

Πού και πότε θα ψηφίσουν οι υποψήφιοι πρόεδροι

Ο Νίκος Παππάς είναι ο πρώτος από τους πέντε υποψηφίους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που θα ψηφίσει την Κυριακή το πρωί και ο κύκλος θα κλείσει το μεσημέρι με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Κουμουνδούρου, η Έφη Αχτσιόγλου θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1) στις 10:00.

θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1) στις 10:00. Ο Στέφανος Κασσελάκης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου, (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1), στις 12:30.

θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου, (Εκθεσιακός χώρος Δημαρχείου Περιστερίου, Καραθεοδωρή 1), στις 12:30. Ο Νίκος Παππάς θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καισαριανής (Δημαρχείο Καισαριανής, αίθουσα εκδηλώσεων, Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας) στις 8:45.

θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καισαριανής (Δημαρχείο Καισαριανής, αίθουσα εκδηλώσεων, Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας) στις 8:45. Ο Στέφανος Τζουμάκας θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας (Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Νικολάου, λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 175) στις 12:00.

θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας (Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Νικολάου, λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 175) στις 12:00. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εκλογικό Κέντρο Νέας Ιωνίας (1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, Κρήτης 77, Νέα Ιωνία) στις 13:00

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, την Κυριακή, στις 10:30 π.μ., θα επισκεφθεί τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης (Ταβάκη 8, Θέρμη) όπου και θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή προεδρίας του κόμματος.

Σε δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, εν όψει των εκλογών της Κυριακής, αναφέρονται τα εξής:

«Την Κυριακή ψηφίζουμε. Θα αναδείξουμε τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την αυριανή κυβέρνηση, τον/την αυριανό/αυριανή πρωθυπουργό. Η Αριστερά, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, άλλαξε την όψη των κοινωνιών. Η καθολική ψηφοφορία και η εμβάθυνση της δημοκρατίας, ο οικονομικός σχεδιασμός και ο περιορισμός του ρόλου των αγορών, η κοινωνική προστασία και το εκτεταμένο κοινωνικό κράτος, τα εργατικά δικαιώματα και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και η καθιέρωση των δικαιωμάτων των μειοψηφιών, η βελτίωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, το δικαίωμα στον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό για όλους, όλα τα προηγούμενα - και πολλά άλλα - φέρουν την σφραγίδα της Αριστεράς.

Γιατί είναι η Αριστερά που έδωσε αξιοπρέπεια στους φτωχούς, αξιοπρέπεια σε όλες, όλους, όλα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου σεξουαλικού προσανατολισμού. Με αυτές τις αξίες και τις ιδέες μας, προσερχόμαστε αύριο στις κάλπες. Και θα ψηφίσουμε με αυτοπεποίθηση, για να ανοίξουμε έναν νέο πολιτικό κύκλο για το κόμμα μας. Για να δώσουμε νέα ορμή και ενέργεια στις οργανώσεις και στα μέλη μας, νέα πνοή στις ιδέες μας, για να εκλέξουμε μια νέα ηγεσία συλλογική, ενωτική αλλά και τολμηρή. Θα ψηφίσουμε όμως – και προπάντων - για να δώσουμε αξιοπρέπεια στους πολίτες αυτής της χώρας. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα δύο κόμματα του παλαιού συστήματος, μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Η δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης, οι εκτεταμένες ζώνες φτώχειας και κοινωνικής ερήμου, η απαξίωση μεγάλου τμήματος του παραγωγικού ιστού, η εξασθένηση του δημόσιου συστήματος υγείας, η υποχρηματοδότηση των δημόσιων θεσμών και υπηρεσιών, είναι συνέπεια της χρεοκοπίας, των μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Το σύστημα πνίγει τις παραγωγικές δυνάμεις αυτής της χώρας και στέλνει τους νέους μας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχασε τη θέση που κατείχε στο διεθνές οικονομικό στερέωμα.

Η χώρα έχει ανάγκη από ένα μεγάλο θεσμικό, οικονομικό και πολιτισμικό άλμα. Έχει ανάγκη από ένα αποτελεσματικό και ισχυρό αναπτυξιακό κράτος, και από μια νέα σχέση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Έχει ανάγκη από σχεδιασμό, πρόληψη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν χωρίς εμάς, χωρίς την επιστροφή ενός ανανεωμένου ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, χωρίς τη συλλογικότητα οδοδείκτη των αποφάσεών μας. Γιατί μην ξεχνάμε: είναι η αριστερή μας ταυτότητα και παράδοση που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε θέματα που άλλα κόμματα δεν τολμούν να αγγίξουν (όπως η Συνθήκη των Πρεσπών ή οι τηλεοπτικές άδειες). Παρά τα λάθη μας, εμείς είμαστε το νέο. Υπερασπιζόμαστε την αριστερή μας ταυτότητα και επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα ριζοσπαστικό σχέδιο αλλαγών με πλειοψηφική δυναμική. Το οφείλουμε στους εργαζόμενους, το οφείλουμε σε όσες, όσους, όσα, πλήρωσαν τα σπασμένα της κρίσης, το οφείλουμε στις νέες γενιές, το οφείλουμε και στις παλαιότερες. Το οφείλουμε στις αξίες μας.

Αύριο, θα ψηφίσουμε για μια ηγεσία που θα ξαναδώσει περηφάνια στην Αριστερά και στην κοινωνία. Το όραμά μου δεν είναι η «κανονικότητα». Τα κόμματα και οι χώρες που κάνουν ιστορικές τομές, είναι αυτά που κάνουν την υπέρβαση. Η Σουηδία του κοινωνικού κράτους δεν θα είχε γίνει ποτέ το μοντέλο αναφοράς που γνωρίζουμε, αν είχε επιλέξει «κανονικές» πολιτικές. Και η Γαλλία της δημοκρατίας, των κοινωνικών κινημάτων και των δικαιωμάτων, δεν πέτυχε γιατί ήταν μια «κανονική» χώρα. Έχω ένα όραμα για μια κοινωνία που θα πάει μπροστά και που θα γίνει υπόδειγμα για την αναπτυξιακή της δυναμική, τους θεσμούς της, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική δικαιοσύνη. Όραμά μου, ένας ΣΥΡΙΖΑ της αξιοπιστίας, της αυτοπεποίθησης, της συλλογικότητας. Και μια κοινωνία με πολίτες που θα ζουν σε μια χώρα που αξίζει να ζει κανείς. Αυτό είναι το όραμά μου. Αυτή είναι η Ελλάδα του μέλλοντος για την οποία αξίζει να δουλέψουμε.

Θα μου επιτρέψετε, δυο λόγια παραπάνω για τον Πολιτισμό. Στις δύσκολες συγκυρίες της ζωής μας, σε στιγμές που η κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες απειλές και σκοτεινές καταστάσεις, η ενστικτώδης αντίδραση των αστών πολιτικών είναι η υποβάθμιση του πολιτιστικού τομέα - γιατί όπως λέγεται συχνά «εδώ ο κόσμος καίγεται, με τον πολιτισμό θα ασχολούμαστε;».Οι τέχνες όμως, το θέατρο, η μουσική, ο κινηματογράφος, ο χορός, το βιβλίο, δεν είναι απλώς το φάρμακο που θεραπεύει τη ψυχή και τη λύπη, που ανανεώνει το μυαλό και τη φαντασία. Ο πολιτισμός αποτελεί ταυτόχρονα ισχυρή δύναμη για την προώθηση μιας δίκαιης κοινωνίας, ενισχύει το συλλογικό πνεύμα και την κοινωνική ενσυναίσθηση. Μας βάζει «στη θέση του άλλου», ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε ως σύνολο. Ο πολιτισμός είναι ένα συλλογικό αγαθό. Και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ανεκτίμητο αγαθό.

Γνωρίζω πως υπάρχουν άνθρωποι άξιοι, κοινωνικά ευαίσθητοι, με μεγάλο ταλέντο, που επενδύουν στην ποιότητα. Ανεξαρτήτως του ιδεολογικού χώρου στον οποίο ανήκουν, η Αριστερά οφείλει να δουλέψει μαζί τους, να μάθει και να εμπνευστεί από αυτούς. Ο πολιτισμός είναι το «μαζί», είναι η συλλογικότητα, όχι η απομόνωση, η υποβάθμιση, ο παραγκωνισμός, όπως σήμερα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει ριζικά.

Κάτι τελευταίο: αυτές τις ώρες, το μυαλό μου βρίσκεται στους συνανθρώπους μας που χάθηκαν, σε αυτούς που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται φέτος το καλοκαίρι, από τη Ρόδο και τη Θεσσαλία μέχρι τον Έβρο. Θέλω να τους δώσω μια δέσμευση: ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα βρεθεί μπροστά την επόμενη μέρα για να ανοικοδομήσει τις περιοχές που επλήγησαν, με σχέδιο και όραμα. Πεποίθησή μου είναι ότι η ανοικοδόμηση της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Να δημιουργήσουμε στα συντρίμμια του «επιτελικού κράτους», ένα αναπτυξιακό κράτος που στο επίκεντρό του θα βρίσκεται ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, τους φίλους και τις φίλες του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που συνάντησα, συζήτησα, μοιράστηκα κοινές αγωνίες αλλά και διαφωνίες. Όλες αυτές οι μέρες ήταν παραγωγικές και χρήσιμες, ήρθα κοντά με τις αγωνίες των ανθρώπων, έμαθα πράγματα αλλά και είδα μια άλλη χώρα, αυτή της δημιουργίας και της καινοτομίας. Να ευχαριστήσω όμως και τους ανθρώπους της ομάδας μου, που μαζί παλεύουμε, μαζί δίνουμε τον αγώνα αυτό. Ο πλούτος αυτής της χώρας είναι οι άνθρωποι της, ο πλούτος του κόμματός μας είναι τα μέλη και οι φίλοι του. Είμαστε εδώ, με δύναμη, περηφάνια και αυτοπεποίθηση για τις ιδέες μας, για ό,τι κάναμε μέχρι τώρα αλλά για και όλα όσα έρχονται. Την Κυριακή, σας ζητώ την εντολή να προχωρήσουμε μαζί στη νέα αυτή περίοδο που ανοίγεται για το κόμμα μας και για την Αριστερά στην χώρα μας. Μετά τις 17 Σεπτέμβρη θα είμαστε παντού. Μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε».

Επίσκεψη στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, μαζί με το παιδί της, έκανε η Έφη Αχτσιόγλου, λίγες ώρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του μουσικού από στελέχη της Χρυσής Αυγής. Σε ανάρτηση της στα social media, h ¨Εφη Αχτσιόγλου αναφέρει «Κανένας δεν ξεχνά. Τίποτα δεν ξεχνιέται. Όλα συνεχίζονται. Για την οριστική ήττα της άκρας δεξιάς. Για να μπει φραγμός στον εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας. Για τη ζωή που μας αξίζει».

Σε ανάρτηση του Νίκου Παππά στα social media, εν όψει της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη ηγεσίας, αναφέρονται τα κάτωθι:

«Εκλογή ηγεσίας, λοιπόν. Έφτασε μια ιστορική στιγμή για την παράταξή μας. Αύριο πάμε στις κάλπες. Εκλέγουμε νέα ηγεσία, μετά από 15 χρόνια προεδρίας του Αλέξη Τσίπρα. Η απευθείας εκλογή ηγεσίας από τη βάση αποφασίστηκε στο συνέδριο του 2022 σε μια διαδικασία που είχε ένταση και ισχυρές διαφωνίες. Είναι, όμως, μία απόφαση δικαιωμένη. Ο κόσμος της παράταξης συγκεντρώνεται, συζητά, προβληματίζεται και αποφασίζει.Η παράταξη ανασυγκροτείται μέσα από αυτή τη διαδικασία συμμετοχής. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνυποψήφιους για το γεγονός ότι κρατήθηκε από όλους ένα επίπεδο πολιτισμένης αντιπαράθεσης. Είναι εμφανείς οι μεταξύ μας διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα έπρεπε όλοι μαζί να κάνουμε περισσότερα για να είναι πιο διαφανής η πολιτική συζήτηση πάνω στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Θα πρέπει, επίσης, να σταματήσουν αμέσως υπονοούμενα για διασπάσεις, διαγραφές και αποχωρήσεις. Η συμμετοχική διαδικασία μάς ενοποιεί και μας δεσμεύει όλους. Κάναμε ένα πρώτο δειλό και, δυστυχώς, ανολοκλήρωτο βήμα για τον μετασχηματισμό του κόμματος. Τον μετασχηματισμό πρέπει να τον ολοκληρώσουμε. Να μην κοντοσταθούμε άλλο. Ούτε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω.

Αποδείχτηκε ότι η παράταξη είχε ανάγκη ένα μεγάλο κύμα δημοκρατίας και συμμετοχής. Αυτή την ανάγκη υπηρετεί και η προσωπική μου υποψηφιότητα ως συλλογική προσπάθεια. Έχουμε καθαρό προσανατολισμό. Επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα που αποτυπώσαμε από το 2019. Είμαστε η αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Η πλουραλιστική ταυτότητά μας πάει από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Δε θα κάνουμε τη χάρη στους πολιτικούς μας αντιπάλους να αυτοπεριοριστούμε και να αναδιπλωθούμε. Έχουμε βαθιά συνείδηση ότι πολιτικές που μας επέβαλαν, πλήγωσαν συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Το παραδεχόμαστε δημόσια και ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια επανασύνδεσης με τη νεολαία, τους μισθωτούς και, κυρίως, τη μεσαία τάξη.

Είμαστε δύναμη πατριωτική και διεθνιστική. Υπερασπιζόμαστε την ιστορία μας και τη συμβολή μας στους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες, στους αγώνες για τη δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής μας 2015 - 2019. Δε θα συναινέσουμε, δε θα επιτρέψουμε την αποδόμησή της από τις παρασκηνιακές συμφωνίες του κ. Μητσοτάκη και της ιδιωτικής του εξωτερικής πολιτικής. Μέσα από τη διαδικασία συμμετοχής ξεπερνάμε και τις οργανωτικές μας αδυναμίες. Υπερβαίνουμε τις λειτουργίες κλειστών δομών που κατέστειλαν τη συλλογική βούληση των μελών. Δεν θα υπάρχουν κλειστές πόρτες. Δεν θα είμαστε κόμμα «στρείδι». Ούτε, όμως, θα γίνουμε κόμμα «χυλός», του οποίου η ηγεσία δεν λογοδοτεί πουθενά. Το κύμα δημοκρατίας και συμμετοχής μάς κάνει κόμμα των μελών.

Τα μέλη θα αποφασίζουν για την τακτική, τη στρατηγική, τα ψηφοδέλτια, τα μεγάλα ζητήματα της εποχής αλλά και για την ηγεσία. Θα ελέγχουν τα εκλεγμένα όργανα στην εφαρμογή των αποφάσεων. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη αναμέτρησης με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Ζητάμε εντολή αναμέτρησης με τους μηχανισμούς κερδοσκοπίας, που παράγουν ανισότητες, για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του λαού. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Ξέρουμε να νικάμε. Το κάναμε και το 2015. Έχω και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να οργανώσουμε την πολιτική μάχη. Αύριο χτίζουμε την παράταξη. Ανοίγουμε τον δρόμο για τη νίκη».

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα πραγματοποιήσει το βράδυ του Σαββάτου την κεντρική προεκλογική ομιλία του, στο Θησείο και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με μέλη και φίλους του κόμματος. Την Κυριακή το απόγευμα θα βρίσκεται στην Στουρνάρη 57, απ’ όπου θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.