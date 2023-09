Πολιτική

Αλβανία - Οικονόμου για Μπελέρη: Δεν τηρούνται οι αρχές του Κράτους δικαίου

Τι δήλωσε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, αμέσως μετά την συνάντηση του με τον φυλακισμένο Δήμαρχο Χειμάρρας.

«Η θέση της Ελλάδας είναι ότι στην περίπτωση του κ. Μπελέρη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του κράτους δικαίου, του τεκμηρίου της αθωότητας και του σεβασμού των πολιτικών δικαιωμάτων», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δήλωση του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, μετά τη συνάντηση του με τον Φρέντι Μπελέρη στις φυλακές Δυρραχίου.

Παράλληλα ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι θα πρέπει η αλβανική πλευρά να επιτρέψει άμεσα την ορκωμοσία του Μπελέρη ως δημάρχου Χειμάρρας, προσθέτοντας ότι η παράταση της κατάστασης «…σκιάζει σοβαρά τις διμερείς μας σχέσεις και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Συναντήθηκα, σήμερα, στις φυλακές Δυρραχίου, παρουσία της πρέσβεώς μας στην Αλβανία, κ. Κωνσταντίνας Καμίτση, με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, μέλος της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας, κ. Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος για περισσότερους από τέσσερις μήνες. Για την Ελλάδα η υπόθεση αυτή ήταν εξαρχής και παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Ο σεβασμός των αρχών του κράτους δικαίου και των πολιτικών δικαιωμάτων αποτελούν κομβικές ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι στην περίπτωση του κ. Μπελέρη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του κράτους δικαίου, του τεκμηρίου της αθωότητας και του σεβασμού των πολιτικών δικαιωμάτων. Η αλβανική πλευρά οφείλει άμεσα να επιτρέψει την ορκωμοσία του κ. Μπελέρη ως δημάρχου, σεβόμενη την ετυμηγορία των πολιτών στις πρόσφατες εκλογές. Η παράταση της σημερινής κατάστασης σκιάζει σοβαρά τις διμερείς μας σχέσεις και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.».

Την Πέμπτη, στο περιθώριο της Διάσκεψης της "Διαδικασίας του Βερολίνου" ο κ. Οικονόμου είχε διμερή συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του, στον οποίο έθεσε και το θέμα της παρατεταμένης κράτησης του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας και κυρίως τη στέρηση του δικαιώματός του να ορκιστεί και να ασκήσει τα καθήκοντά του ως δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος,

