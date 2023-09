Κοινωνία

Πετράλωνα: Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές (εικόνες)

Ποιο το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης των μαθητών. Έντονη ανησυχία ανάμεσα στους γονείς.

Το φόβο σκόρπισε το πρωί της Παρασκευής κτιριακή βλάβη στο κτήριο του 149ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στα Πετράλωνα, όταν, κατά το δεύτερο διάλειμμα, σοβάδες ξεκόλλησαν από το υπόστεγο προαυλίου χώρου, προσγειώθηκαν πάνω σε τρία παιδιά, άλλα της Ε’ και άλλα της Στ’ τάξης του σχολείου, και τα τραυμάτισαν ελαφρά.

Τα δύο από τα παιδιά-τραυματίες εξετάστηκαν προληπτικά στο Δημοτικό Ιατρείο της περιοχής και το τρίτο στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η διεύθυνση του σχολείου ειδοποίησε τους γονείς των τραυματισμένων μαθητών οι οποίοι μετέβησαν στο σχολείο, τους περισυνέλεξαν και έκτοτε εξετάζουν και το ενδεχόμενο να ζητήσουν μετεγγραφή των παιδιών τους σε άλλο σχολείο.

