Μήλος: Μέλος πληρώματος έσωσε επιβάτιδα που έπεσε στην θάλασσα

Το αυτονόητο, που δεν έγινε στην περίπτωση του Αντώνη Καρυώτη, έκανε ο ναυτικός βλέποντας την γυναίκα να πέφτει στην θάλασσα.

Ενημερώθηκε βραδινές ώρες της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου η Λιμενική Αρχή Μήλου, ότι κατά τον κατάπλου επιβατικού ταχύπλοου στον λιμένα Αδάμαντα της Μήλου μία 66χρονη επιβάτιδα παραπάτησε και έπεσε στη θάλασσα.

Άμεσα, μέλος του πληρώματος του ταχύπλοου πήδηξε στη θάλασσα και κατάφερε να κρατήσει την 66χρονη στην επιφάνεια, ενώ στελέχη του Λιμενικού έριξαν κάβο και την περισυνέλλεξαν με ασφάλεια.

Λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν με τη δολοφονία του Αντώνη Καργιώτη στον Πειραιά, ο συγκεκριμένος ναυτικός έκανε το αυτονόητο.

Η επιβάτιδα ήταν καλά στην υγεία της, ενώ δεν επιθυμούσε τη μεταφορά της σε Κέντρο Υγείας.

Με ανακοίνωση της, η πλοιοκτήτρια εταιρεία «συγχαίρει τον Αντώνη Χιλάλ, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού- ταχύπλοου, το πλήρωμα καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διάσωση 66χρονης αλλοδαπής. Κατά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμένα του Αδάμαντα στη Μήλο, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης η 66χρονη αφού είχε αποβιβαστεί από το πλοίο, παραπάτησε και έπεσε από την προβλήτα στο νερό. Το πλήρωμα ενήργησε άμεσα και ο ναυτικός βούτηξε στη θάλασσα, κράτησε τη γυναίκα στην επιφάνεια, ενώ στελέχη της τοπικής λιμενικής Αρχής την περισυνέλλεξαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Τέτοιες ενέργειες από τους ναυτικούς μας αναδεικνύουν τον επαγγελματισμό τους και την άμεση ετοιμότητά τους και είμαστε υπερήφανοι που είναι μέλη μας».

