Πολιτισμός

Αγιά Σοφιά: Κλείνει για “δύο γενιές” για έργα συντήρησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι τεχνικές εργασίες που πρέπει να γίνουν στο μνημείο, έδωσαν τη λύση στην κόντρα του Ερντογάν με την Δύση, σχετικά με τη λειτουργία του χώρου ως τεμένους.

-

Το κλείσιμο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη για εργασίες συντήρησης και υποστύλωσης ανακοίνωσε την Παρασκευή η τουρκική κυβέρνηση.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι ο χώρος θα είναι πλέον κλειστός τόσο ως τέμενος όσο και ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, και ότι θα πραγματοποιηθεί ενίσχυση της αντισεισμικής του προστασίας και αρχιτεκτονική του αναπαλαίωση, έργα τα οποία όπως επισημαίνουν όσοι γνωρίζουν, πρόκειται να διαρκέσουν αρκετά χρόνια μέχρις ότου ολοκληρωθούν.

Η κυβέρνηση στην επίσημη δήλωσή της έκανε χαρακτηριστικά λόγο για χρόνο ίσο με «δύο γενεές».

Στα κύρια Μέσα Ενημέρωσης της Άγκυρας πάντως, αφήνονται υπόνοιες ότι πρόκειται για μια σολομώντεια λύση, αφού ικανοποιεί μεν μια υπαρκτή τεχνική ανάγκη του μνημείου, φέρνει όμως και μια σιωπηρή «εκεχειρία» με τη Δύση πάνω στο ζήτημα αυτό, καθώς η μετατροπή του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO σε τέμενος, είχε αποτελέσει σημείο τριβής με το δυτικό κόσμο και αξιοποιήθηκε από τον Ταγίπ Ερντογάν για επανειλημμένες εθνικιστικές εξάρσεις στο δημόσιο λόγο του.

Η ΕΕ μόλις την Πέμπτη άλλωστε, ανακοίνωσε επίσημα ότι οι ενταξιακές διαδικασίες της Τουρκίας υπονομεύονται, όσο αρνείται να σεβαστεί έμπρακτα τον πολιτισμκό χαρακτήρα των θρησκευτικών μνημείων, έκανε δηλαδή ευθεία νύξη στο θέμα της Αγίας Σοφίας.

Από την πλευρά του ο Τούρκος Υπουργός Τουρισμού ερωτηθείς σχετικά, απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται ζήτημα τέτοιας ιδιότυπης «εκεχειρίας» και ότι μοναδικό κίνητρο της απόφασης ήταν η μέριμνα για την τεχνική ασφάλεια και την ευζωία του κτηρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τransfermarkt για Super League: η αξία, οι ξένοι και οι “ηλικιωμένοι” παίκτες στο πρωτάθλημα

Κακοκαιρία “Daniel” - Εθνική Οδός: Άνοιγμα με περιορισμούς στην κυκλοφορία

Γείτονας σκότωσε αδερφάκια 5 και 6 ετών γιατί έπαιζαν μπροστά στο σπίτι το