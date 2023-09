Κοινωνία

Νέα Μάκρη: Χειροπέδες για “γλέντι” με πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι στιγμές "απόλυτου κεφιού", οδήγησαν την παρέα στα κρατητήρια.

-

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στη Νέα Μάκρη δύο πολίτες ηλικίας 49 και 70 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και συγκεκριμένα για άσκοπους πυροβολισμούς σε κατοικία, στο πλαίσιο εορτασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Αστυνομία κληθέντες οι αστυνομικοί, εντόπισαν τους δύο άνδρες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα τα οποία κατείχαν νόμιμα, 21 κάλυκες και 7 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Μαραθώνα, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στη Χαβάη: Μειώθηκε κατά δεκάδες ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων

Μεξικό: Ο γιός του “Ελ Τσάπο” εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Καιρός - Σάββατο: τοπικές μπόρες, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας