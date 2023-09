Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Νέα ψυχρολουσία για τους πρωταθλητές

Οι πρωτευουσιάνοι, με όλα τα αστέρια τους στη σύνθεση τους, υποχρεώθηκαν σε εντός έδρας ήττα από την Νις.

Η Παρί Σεν Ζερμέν παρέταξε στο «Parc des Princes» όλα τα αστέρια της στο ματς με τη Νις για την 5η αγωνιστική της Ligue 1, όμως η ομάδα της Νίκαιας είχε σε τρομερή βραδιά τον δικό της «σταρ», Τερέμ Μοφί, ο οποίος με δύο γκολ και μία ασίστ, έκανε... πάρτι απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές οδηγώντας τους φιλοξενούμενους σε θρίαμβο με 3-2.

Η Νις ανέβηκε πλέον στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό πίσω απ' τη Μονακό (που έχει και παιχνίδι λιγότερο) κι έναν περισσότερο από την Παρί και δείχνει πως φέτος είναι έτοιμη να «χτυπήσει» πολύ πιο υψηλούς στόχους.

Ο Μοφί στο 21' έδωσε προβάδισμα στη Νις και παρά την ισοφάριση του Μπαπέ οκτώ λεπτά αργότερα (29'), η ομάδα της Νίκαιας ήξερε πως να εκθέσει κάθε αμυντική αδυναμία της Παρί. Στο 53' ο Λαμπόρντ από ασίστ του Μοφί έκανε το 1-2 και στο 69' ο Νιγηριανός φορ της Νις έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Ο Μπαπέ μείωσε στο 87' σε 2-3, όμως ο χρόνος που έμεινε δεν ήταν αρκετός για να γλιτώσουν οι Παριζιάνοι την πρώτη εφετινή ήττα τους.

