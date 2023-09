Κόσμος

Daniel - Λιβύη: “Σβήνουν” οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων

Έξι μέρες μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας, τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι ελπίδες πως θα βρεθούν επιζώντες στη λιβυκή πόλη Ντέρνα σταδιακά εξανεμίζονται, έξι μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που χτύπησαν την πόλη, στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Κατακλυσμιαίες βροχές τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα προκάλεσαν ρήξη δυο φραγμάτων, με αποτέλεσμα πελώριοι όγκοι νερού, εύρους τσουνάμι, να καταπιούν τα πάντα στον διάβα τους.

Οι πλημμύρες άφησαν πίσω σκηνικό καταστροφής κι απελπισίας σε μεγάλο μέρος της πόλης, και στις δυο πλευρές του ρέματος που τη διασχίζει. Η Ντέρνα μοιάζει λες και έχει χτυπηθεί από μεγάλο σεισμό, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ολόκληρα κτίρια παρασύρθηκαν από τα νερά. Άλλα καταστράφηκαν, ενώ σε πολλά αυτοκίνητα διακρίνονται να έχουν σμπαραλιαστεί πάνω σε τοίχους.

Πριν από την καταστροφή, η πόλη είχε 100.000 κατοίκους. Από αυτούς, «τουλάχιστον 10.000» άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων παραμένει σε αυτό το στάδιο άγνωστος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Κυρηναϊκής, της ανατολικής Λιβύης, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3.000 νεκρούς, όμως αρκετοί φοβούνται πως ο απολογισμός των θυμάτων στην πραγματικότητα θα είναι πολύ πιο βαρύς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) κάνει λόγο για πάνω από 38.000 εκτοπισμένους στο ανατολικό τμήμα της διχασμένης χώρας, 30.000 μόνο στη Ντέρνα.

