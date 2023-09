Κοινωνία

Daniel – Λάρισα: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών

Άνοιξε η εθνική οδός που είχε αποκλειστεί λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού ποταμού. Δραματική η κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στην συνέχιση της προσπάθειας για την αποκατάσταση των πρώτων ζημιών στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας, έχουν στραφεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των δήμων του νομού.

Από τις πρώτες νέες εξελίξεις, είναι η και η παράδοση στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, μεταξύ Α/Κ Συκουρίου και Α/Κ Γυρτώνης, που είχε αποκλειστεί λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού ποταμού, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαφορετική όμως είναι η κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο όπου υπάρχει μεγάλη καταστροφή της υποδομής του δικτύου, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια Αθήνας – Θεσσαλονίκης να έχουν ανασταλεί. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα της δημόσιας υγείας όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης λοιμωδών ασθενειών στη Θεσσαλία περιλαμβάνει και τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόγω των στάσιμων νερών εδώ και ημέρες. Παράλληλα, προβληματισμός επικρατεί στο νομό, με τα νεκρά ζώα που είναι εκτεθειμένα παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την συγκέντρωση και απομάκρυνσή τους.

Ακόμη, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δεν θα λειτουργήσουν μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας «εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης σύμφωνα με την Περιφέρεια, συνεχίζεται η συγκέντρωση βοήθειας από προσφορές φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών, η οποία αποστέλλεται σύμφωνα με τις ανάγκες σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.

Τέλος, και σήμερα Σάββατο τα κλιμάκια μηχανικών του υπουργείου Υποδομών και ειδικότερα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) θα βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Λαρισαίων.

