Ηράκλειο: γυναίκα είχε αφήσει 8 παιδιά κλειδωμένα στο σπίτι

Μία γυναίκα 31 ετών συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καθώς τα είχε αφήσει χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

Ένα απίστευτο περιστατικό διερευνά τις τελευταίες ώρες η αστυνομία στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστές 8 μικρά παιδιά.

Πρόκειται και παιδιά ηλικίας από τριών μηνών έως 13 ετών τα οποία χθες το μεσημέρι (15/9) εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε σπίτι από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Tα παιδιά έκλαιγαν όταν εντοπίστηκαν ενώ κατά πληροφορίες μία γυναίκα 31 ετών συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καθώς τα είχε αφήσει χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

Σύμφωνα με τίς ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στα παιδιά ήταν και δύο βρέφη 3 μηνών.



Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία γειτόνων που άκουσαν τα κλάματα των παιδιών.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία.

Πηγή: ekriti.gr

