Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Του ζήτησε να κάνουν σεξ και μετά τον χτύπησε για να τον ληστέψει

Εμβρόντητος ο 85χρονος, αρνήθηκε την ερωτική προσφορά της35χρονης, η οποία δεν άργησε να αποκαλύψει τις πραγματικές της προθέσεις.

Μια 35χρονη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη προσέγγισε έναν 85χρονο και του πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά.

Ο τελευταίος αρνήθηκε και η δράστιδα προσπάθησε να αφαιρέσει χρήματα από την τσέπη του παθόντα, τραυματίζοντάς τον όταν αυτός αντιστάθηκε.

Άμεσα κινήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψή της. Σε έλεγχο που της έγινε βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.

Σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

