Κρήτη: έκλεψε αμάξι με... βάρκα και σκύλο και τράκαρε

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κρήτη, όταν ένας μεθυσμένος νεαρός έκλεψε αγροτικό με βάρκα...

Ένα απίστευτο σκηνικό διαδραματίστηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή των ΤΕΙ στο Ηράκλειο της Κρήτης,

Ένας 25χρονος, ο οποίος εξετάζεται αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έκλεψε το αγροτικό όχημα ενός άνδρα, το οποίο ρυμουλκούσε μια βάρκα ενώ εντός βρισκόταν και ο σκύλος του!

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 25χρονος ήθελε να μεταβεί στο Ζαρό όμως κατά τη διαδρομή εξετράπη της πορείας του και ο νεαρός τραυματίστηκε ελαφρώς.

To περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 το πρωί, ενώ υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες.

Μια εξ’ αυτών μίλησε στο Creta24, για όσα είδε: «Καθόμουν εδώ, είδα το παιδί που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Τον άκουσα να φωνάζει σε ένα παιδί που περνούσε, ότι θέλει να πάει στο Ζαρό. Είδε το αγροτικό αυτοκίνητο και ότι ο οδηγός μπήκε σε κατάστημα να αγοράσει πάγο και είπε ότι θα το πάρει. Το πήρε κι έφυγε, ο οδηγός βγαίνοντας από το κατάστημα, τον είδε να φεύγει…»

Πηγή: creta24.gr

