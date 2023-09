Πολιτισμός

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συνδράμουν τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) για άλλη μία φορά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσφοράς στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, με την παροχή αυτή τη φορά, με την στήριξη του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ εμφιαλωμένων νερών προς ενίσχυση των πληγέντων σε Βόλο και Λάρισα.

Πιο συγκεκριμένα, 3 φορτηγά του Ε.Ε.Σ, χωρητικότητας 100 τόνων περίπου αναχώρησαν το πρωί του Σαββάτου για Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, μεταφέροντας 100.000 φιαλίδια μεταλλικού εμφιαλωμένου νερού, χορηγίας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, καθώς και μεγάλη ποσότητα ειδών Προσωπικής Υγιεινής.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. θα τα διαμοιράσουν άμεσα το ανθρωπιστικό υλικό στους πληγέντες.

