Κοινωνία

Κλεμμένο σκάφος από την Βουλιαγμένη βρέθηκε... στην Δυτική Αττική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι αρχές στον χώρο που βρέθηκε το σκάφος, που έκανε τόσο μεγάλη διαδρομή... στην ξηρά.

-

Ενημερώθηκε χθες, η Λιμενική Αρχή Σαρωνικού, από την ιδιοκτήτρια Ι/Δ - Α/Ψ σκάφους, για την κλοπή του από αγνώστους δράστες, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και ακολούθως, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και με τη χρήση συστήματος εντοπισμού της τοποθεσίας (gps), που διέθετε το εν λόγω σκάφος, εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα, από τα στελέχη του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, με τη συνδρομή στελεχών του Τμήματος Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ραφήνας, σε στεγαζόμενο χώρο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

1250 φυσίγγια λειόκανου κυνηγετικού όπλου, διαμετρήματος 12 cal,

10 κροτίδες, 1 συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης χειρός (teaser),

1 κοντάκιο κυνηγετικού όπλου με αορτήρα,

1 μηχανισμός σκανδάλης πυροβόλου όπλου,



2 χειρολαβές κυνηγετικού όπλου (πάπια),

2 χειρολαβές κυνηγετικού όπλου (πάπια), 2 θαλάμες φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου,

1 σιδηρογροθιά,

1 πτυσσόμενο στιλέτο μήκους 22εκ. με μήκος λάμας 10cm,

1 πτυσσόμενος σουγιάς μήκους 21cm με μήκος λάμας 10cm,

1 πτυσσόμενος σουγιάς μήκους 20,5cm με μήκος λάμας 9cm,

10 καταλύτες οχημάτων επιμελώς κομμένοι,

1 tablet,

1 φορητός υπολογιστής,

1 σφραγίδα με τυπογραφικό ανάγλυφο,

38 usb sticks,

4 κάρτες μνήμης,

9 συσκευές πλοήγησης (gps) και

1 κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Γάλλοι έκρυψαν παράτυπους μετανάστες μέσα σε... καναπέ!

Κρήτη: έκλεψε αμάξι με... βάρκα και σκύλο και τράκαρε