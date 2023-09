Κόσμος

Ερντογάν: η Τουρκία μπορεί να πάρει δρόμο άλλον απ' αυτό της ΕΕ

Τι ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως η Άγκυρα θα μπορούσε, αν είναι απαραίτητο, να πάρει δρόμο άλλον απ' αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ερωτήθηκε για την πρόσφατη υιοθέτηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κινήσεις για να πάρει αποστάσεις από την Τουρκία.

