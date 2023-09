Πολιτική

Εκλογές - Μπακογιάννης: Το πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας και ο απολογισμός της θητείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» για την επόμενη πενταετία παρουσίασε ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο αναλυτικός απολογισμός της πρώτης θητείας.

-



Το πενταετές πρόγραμμα με το οποίο διεκδικεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου μία νέα θητεία στον Δήμο της Αθήνας, παρουσίασε σήμερα στο Ωδείο Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, αναλύοντας ταυτόχρονα το έργο που συντελείται κατά τα τέσσερα χρόνια της θητείας του σε ολόκληρη την πόλη.



«Το Πρόγραμμά μας είναι τεκμηριωμένο, ολιστικό και κοστολογημένο. Έχει μετρήσιμους στόχους για το “σήμερα”, αλλά και το “αύριο”, περιέχει δράσεις και παρεμβάσεις με θετικό αντίκτυπο στην πόλη και έχει “τραφεί” από τις δράσεις μας στις 129 γειτονιές, κρατώντας τις επιτυχίες και μαθαίνοντας από τις αποτυχίες. Είναι εφαρμόσιμο, καθώς κάθε προτεινόμενη δράση συνδέεται με τις εν δυνάμει πηγές χρηματοδότησης», τόνισε ο κ. Μπακογιάννης, αναφερόμενος στη φυσιογνωμία του νέου Προγράμματος.





Η καθοριστική συμβολή μιας καταρτισμένης ομάδας



Το Πρόγραμμα οργανώθηκε και μορφοποιήθηκε από μία καταρτισμένη και δυναμική ομάδα. Πολεοδόμοι, χωροτάκτες, οικονομολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, συγκοινωνιολόγοι, αρχιτέκτονες, κοινωνιολόγοι και ειδικοί στην τοπική ανάπτυξη, συνεργάστηκαν μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης με όλα τα ζωντανά κύτταρα της πόλης: Με φορείς, με την Κοινωνία των Πολιτών, με ανθρώπους που ζουν, εργάζονται, επιχειρούν και δημιουργούν στην Αθήνα.



Το κλίμα και η γειτονιά στην «καρδιά» κάθε σχεδιασμού



Δύο είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό του Προγράμματος: Η Ρήτρα Κλίματος και η Ρήτρα Τοπικότητας. Από τα «κάτω προς τα πάνω», από τη γειτονιά στην πόλη.

«Αποκεντρώνοντας έμπρακτα την προσοχή, απλώνουμε τη φροντίδα, με πολλά μικρά που κάνουν τα μεγάλα. Η Αθήνα ενώνεται γύρω από τα έργα στο κέντρο και στις 129 γειτονιές της», τόνισε ο κ. Μπακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι το σύνολο των έργων και των δράσεων -όλα όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί, όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και όσα προγραμματίζονται να γίνουν- περιστρέφονται γύρω από τον «πολιτισμό της καθημερινότητας».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανέφερε πέντε ενδεικτικά παραδείγματα για να περιγράψει τον χαρακτήρα του νέου πολιτισμού που επιδιώκει να πηγάσει από την καθημερινότητα της πόλης και να καθιερωθεί:

1. Να μην τσακίζεσαι στη λακούβα.

2. Να υπάρχει κάδος στη θέση του για να πετάς τα σκουπίδια και η υπηρεσία να κάνει την αποκομιδή στην ώρα της.

3. Να μην παρκάρεις σε ράμπες ΑμεΑ.

4. Να έχει το παιδί σου χώρο για να παίξει με ασφάλεια και το κατοικίδιο χώρο για να τρέξει.

5. Να αναπνέεις, να ζεις με προοπτική.



«Αυτά κερδίζονται, δε χαρίζονται», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι θεσμοί είναι εκείνοι που δημιουργούν τη συνείδηση και η καθημερινότητα τον πολιτισμό.



Αναφερόμενος στη δεύτερη βασική αρχή που διέπει τον σχεδιασμό, την κλιματική κρίση, τόνισε ότι αυτή βρίσκεται στην «καρδιά» κάθε μικρού ή μεγάλου έργου, αλλά και κάθε πολιτικής που έχει εφαρμόσει και θα συνεχίσει να εφαρμόζει η δημοτική αρχή.



«Με στόχο τη θωράκιση από την κλιματική κρίση, κάθε μας έργο έχει “ρήτρα κλίματος”. Αυτό σημαίνει πως συνυπολογίζουμε τις επιπτώσεις στο κλίμα και τις συνέπειες βιωσιμότητας», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας πως σε αυτό το πλαίσιο ενισχύεται το πράσινο και η διαχείριση υδάτων, ενώ ταυτόχρονα δίνεται βάρος στην «έξυπνη» πόλη και την κυκλική οικονομία.



Στους βασικούς στόχους έως το 2030, ο κ. Μπακογιάννης έθεσε τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 61% συγκριτικά με το 2018, τη δυνατότητα του 70% των κατοίκων να έχουν πρόσβαση σε 15 λεπτά με τα πόδια σε έναν χώρο πρασίνου, καθώς και το 30% της επιφάνειας της πόλης να καλύπτεται από χώρους πρασίνου.





Οικονομικά δεδομένα και επενδυτικό πρόγραμμα πενταετίας



Το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2023-2028, ανέρχεται στο ύψος του 1.075.589.193,13€. Ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι για την υλοποίηση του σχεδιασμού της επόμενης πενταετίας οι προτάσεις έχουν κοστολογηθεί, έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης και θα αξιοποιηθούν ξανά όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ενδεικτικό ότι το επενδυτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται σε ποσοστό 84% από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.



Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση του δήμου, ο κ. Μπακογιάννης παρέθεσε όλα τα δεδομένα. Το 2023, όπως είπε, ο προϋπολογισμός ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, ποσοστό αύξησης σχεδόν 30% σε σχέση με το 2019. Από το ποσό αυτό, τα 544,5 εκατ. ευρώ διατίθενται για έργα και δράσεις στο κέντρο και τις γειτονιές.



Επίσης, σε σχέση με το 2019 αυξήθηκε κατά 172% η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Ταυτόχρονα και εξαιτίας αυτής της διαχείρισης, μειώθηκαν κατά 5% -και μάλιστα οριζόντια- τα δημοτικά τέλη, ενώ θα ακολουθήσει επιπλέον οριζόντια μείωση 5%. Σημειώνεται ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Αθηναίων για το 2021 και το 2023.





«Καταφέραμε να αλλάξουμε πορεία και να κοιτάξουμε μπροστά» – Τέσσερις άξονες του Σχεδίου



Ταυτόχρονα με το σχέδιο της επόμενης πενταετίας, ο κ. Μπακογιάννης παρουσίασε αναλυτικά ανά τομέα, τον απολογισμό της τρέχουσας θητείας. Αναφερόμενος σε όσα κατάφερε η δημοτική αρχή μέσα σε 4 χρόνια, σημείωσε:



«Ο πρώτος και κύριος στόχος ήταν η Αθήνα να βρει τον δρόμο της, μέσα από τις αλλαγές που έγιναν στην πόλη. Σε τέσσερα χρόνια πετύχαμε πολλά. Τα κάναμε όλα σωστά; Όχι. Κάναμε λάθη, υπήρξαν καθυστερήσεις και αστοχίες. Σε άλλους τομείς σημειώσαμε περισσότερη πρόοδο από άλλους. Καταφέραμε, όμως, το σημαντικότερο, να αλλάξουμε πορεία. Να κοιτάξουμε μπροστά και να πετύχουμε αλλαγές, οι οποίες μάς επέτρεψαν να βάλουμε γερά τα θεμέλια για να βρει η Αθήνα τον δρόμο της», σημείωσε.



Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τους 4 άξονες στους οποίους βασίζεται το πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας:

Βιώσιμη Αθήνα, με έμφαση στις αναπλάσεις πρασίνου και τη φύτευση νέων δέντρων, τη ορθή διαχείριση υδάτων, την ενίσχυση του φωτισμού με Led με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της καθαριότητας και την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Λειτουργική και Ανθεκτική Αθήνα. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το έργο της ψηφιοποίησης (ψηφιοποιήθηκε το σύνολο των υπηρεσιών του δήμου), την υλοποίηση των έργων «έξυπνης» πόλης με χρηματοδότηση 21,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, τις σύγχρονες υποδομές και τη δημιουργία ασφαλών και προσβάσιμων δημόσιων χώρων, την αναβάθμιση των παροχών Υγείας). Φιλική και Ανθρώπινη Αθήνα, με έμφαση στο παιδί και την οικογένεια, στη μέριμνα για την 3η ηλικία, στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, στην ενίσχυση της ισότητας και συμπερίληψης και στην προστασία της αστικής πανίδας. Ευρωπαϊκή Αθήνα. Περιλαμβάνει την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, την ανάπτυξη του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και των διεθνών συνεργασιών, καθώς και τα εμβληματικά έργα υποδομής που αλλάζουν την εικόνα της πόλης.

Η εμπιστοσύνη των Αθηναίων προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί το έργο, χωρίς πισωγυρίσματα

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε ότι η προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί το έργο που η δημοτική αρχή υλοποιεί σε όλους τους τομείς είναι να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη των Αθηναίων.«Διεκδικούμε στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου την εμπιστοσύνη σας για τη δημαρχία της Αθήνας. Ζητάμε την ψήφο σας, τη θετική σας επιλογή για την Αθήνα Ψηλά. Χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς φρένα στη δυναμική που χτίζουμε. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας, που είναι η ολοκλήρωση του έργου για το μέλλον της πόλης».

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Γάλλοι έκρυψαν παράτυπους μετανάστες μέσα σε... καναπέ!

Κρήτη: έκλεψε αμάξι με... βάρκα και σκύλο και τράκαρε